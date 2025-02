Corinthians volta aos treinos e Ramón Díaz prepara os reservas para enfrentar o Guarani

Os jogadores do Corinthians se reapresentaram na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, com a cabeça voltada para o Campeonato Paulista. Depois do decepcionante empate por 1 a 1 com a frágil Universidad Central, em Caracas, na Venezuela, pela fase preliminar da Copa Libertadores, o técnico Ramón Díaz quer sua equipe concentrada no Estadual, mas deverá abrir mão dos titulares na 12ª rodada da competição.

Nesta sexta-feira, o elenco foi dividido em dois grupos. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na Venezuela fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT e apenas trotaram no campo. Os principais atletas, como Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto, deverão ser poupados pela comissão técnica corintiana para o confronto de volta da segunda fase do torneio continental, na quarta-feira.

Assim, os jogadores que não atuaram ou que tiveram poucos minutos em campo no último jogo devem formar a base da equipe na última rodada da fase de grupos do Paulista. Na atividade desta sexta, eles participaram de um trabalho tático de enfrentamento e realizaram um exercício de troca de passes com movimentação.

O volante Raniele, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita logo no início da partida com a Universidad Central, iniciou o tratamento no local. Ele deve desfalcar o time alvinegro por aproximadamente um mês.

Ramón Díaz ainda comandará mais um treino, na manhã deste sábado, antes do confronto com o Guarani, para definir a equipe. O conjunto de Campinas não vence há quatro rodadas, soma 12 pontos no Grupo B e não depende de suas forças para se classificar – está atrás de Santos (15 pontos) e Red Bull Bragantino (14) na chave.

O time do Parque São Jorge lidera o Grupo A, com 26 pontos, e detém a melhor campanha da competição, mas ainda pode ser alcançado pelo São Bernardo, que soma 23 no Grupo D. Por isso, em busca de vantagem nas fases eliminatórias, o conjunto alvinegro vai buscar os três pontos diante do Guarani, neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena.