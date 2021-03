Corinthians volta a marcar gols, mas completa um mês sem vencer; confira sequência Empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pelo Paulistão, foi o quarto consecutivo do Timão, que não ganha há sete partidas

Quando Mateus Vital marcou o primeiro gol do Corinthians no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, o Timão encerrou um período de 465 minutos sem marcar gols. No entanto, o resultado no Dérbi manteve uma série de sete partidas que o time de Parque São Jorge não sabe o que é vencer.

O último triunfo corintiano aconteceu completou um mês justamente no dia do clássico, já que aconteceu no dia 3 de fevereiro, quando o Alvinegro bateu o Ceará por 2 a 1, em Itaquera, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, foram sete partidas, com duas derrotas e cinco empates, quatro deles nos último jogos, sendo três por 0 a 0 – Vasco e Internacional, nas duas últimas rodadas do Brasileirão, e Red Bull Bragantino na estreia do Paulista.

Vale destacar que a tabela do Estadual foi “ingrata” com o Timão, que logo nos dois primeiros jogos encarou equipes da elite nacional, sendo que no último Campeonato Brasileiro o Corinthians foi o último colocado entre os paulistas, terminando na 12ª colocação, atrás de São Paulo (4º), Palmeiras (7º), Santos (8º) e Bragantino (10º).

Para se reencontrar com a vitória, os corintianos recebem a Ponte Preta, neste domingo (7), às 11h, em Itaquera, pela terceira rodada do Paulistão. A Macaca não disputa a Série A há três temporadas, mas é um dos clubes mais tradicionais do Estado de São Paulo, tendo, inclusive, disputado a final do Paulista contra o Timão em 1977, ano que o Alvinegro saiu de uma fila de 23 anos sem títulos, 1979 e 2017 – em todas as ocasiões o Corinthians foi vencedor.

Caso o Timão vença a Macaca neste fim de semana, a sequência que hoje é de sete jogos sem vencer se tornará de cinco partidas sem perder.

Confira sequência negativa do Timão:

– Corinthians 3 x 3 Athletico-PR – 10 de fevereiro – 35ª rodada do Brasileirão

– Flamengo 2 x 1 Corinthians – 14 de fevereiro – 36ª rodada do Brasileirão

– Santos 1 x 0 Corinthians – 17 de fevereiro – 33ª rodada do Brasileirão

– Corinthians 0 x 0 Vasco – 21 de fevereiro – 37ª rodada do Brasileirão

– Internacional 0 x 0 Corinthians – 25 de fevereiro – 38ª rodada do Brasileirão

– Red Bull Bragantino 0 x 0 Corinthians – 28 de fevereiro – 1ª rodada do Paulistão

– Corinthians 2 x 2 Palmeiras – 03 de março – 2ª rodada do Paulistão

