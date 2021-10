Corinthians volta a contar com ‘time ideal’ em confronto direto pela zona de Libertadores Sexto colocado no Brasileirão, o Timão viu a parte de cima da tabela embolar depois da 25ª rodada e agora pega o Fluminense, que quer entrar nessa briga. Quarteto deve retornar

Depois de uma atuação bem abaixo de suas condições, que culminou em derrota para o Sport, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h, para mais um desafio pelo Brasileirão-2021. O adversário agora é o Fluminense, que está na mesma faixa da tabela de olho na Libertadores. Para esse confronto, Sylvinho terá à disposição todas as peças para seu “time ideal”.

Bastante criticado após perder para o Leão, o Timão terá a chance de dar uma resposta para torcida. Até esse resultado negativo, a equipe vinha de dez jogos de invencibilidade, marcando gols em todos os últimos nove. Além de uma performance ruim, viu ir embora uma série de feitos que grupo, em processo de construção, vinha conquistando nessa arrancada no campeonato nacional.

Com essa nova perspectiva, o clube passou a sonhar com um lugar no G4 para consolidar ainda mais seu objetivo de estar na Copa Libertadores de 2022. Vale lembrar que como as finais continentais deste ano envolvem times brasileiros, e a Copa do Brasil ainda estar em disputa, há a possibilidade de o G4 (vagas diretas) se transformar em G5, G6 ou G7. Dessa forma, é importante estar nesse “bolo” para aproveitar as vantagens que o campeonato pode oferecer.

Acontece que na última rodada, esse grupo embolou de vez, com alguns clubes com um jogo a menos do que o Timão e com chances de encostar ou até superar na tabela. Um desses casos é o do Fluminense, que se vencer nesta quarta-feira pode ir a 36 pontos, um a menos do que o Corinthians e com um jogo a mais por fazer, ou seja, é um confronto direto pela zona de Liberta.

E para poder encarar esse caráter decisivo do duelo na Neo Química Arena, Sylvinho poderá contar novamente com todas as peças de seu “time ideal”. Willian, que se recuperou de desconforto muscular, volta a ficar à disposição e deve ser titular para se juntar novamente com seus companheiros de “quarteto fantástico” no Alvinegro: Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes.

Sem Jô, liberado para resolver problemas particulares, o treinador corintiano deve mesmo escalar Róger como um “falso 9” no ataque, abrindo Willian na esquerda, Gabriel Pereira pela direita, e Giuliano e Renato por trás desse trio. Enquanto Cantillo deve fazer a função de primeiro volante à frente da tradicional linha defensiva: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos.

Foi esse o time que bateu o Palmeiras, por exemplo, e que confirmou a ascensão corintiana a outro patamar na tabela do Brasileirão. Parece ser esse o encaixe mais perto do ideal com todos os reforços e as forças que já estavam no elenco. Com isso, o clube espera consolidar essa posição entre os primeiro colocados para atingir o objetivo de disputar a Copa Libertadores de 2022.





