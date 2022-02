Corinthians visita o invicto Ituano enquanto busca por novo técnico

O ano do Corinthians mal começou e já teve “correção de rota”, como disse o presidente Duílio Monteiro Alves ao explicar a demissão do técnico Sylvinho após a derrota para o Santos por 2 a 1, na Neo Química Arena, quarta-feira, pelo Paulistão. Ainda em busca de um novo treinador, a equipe enfrenta o invicto Ituano, neste domingo, às 18h30, no estádio Novelli Júnior, sob comando do interino Fernando Lázaro.

A diretoria, que dava apoio publicamente a Sylvinho, cedeu às cobranças da torcida após apenas três jogos realizados em 2022. O técnico já vinha sofrendo grande pressão desde o segundo semestre do ano passado pelo time render abaixo do esperado, apesar da chegada de reforços importantes como o volante Renato Augusto. No Brasileirão, marcou apenas 40 gols em 38 rodadas e a falta de uma postura mais agressiva no ataque foi muito cobrada. O time alvinegro voltou a repetir erros nos três primeiros jogos deste ano e as cobranças só aumentaram.

“A pressão vai existir. É Corinthians. Torcida quer o resultado. Tomar virada em casa vai ter pressão. Não é só culpa do treinador, nós erramos, também. Vamos melhorar conforme os jogos. Seguir trabalhando e melhorando”, disse Jô antes do anúncio da demissão de Sylvinho.

O português Jorge Jesus é um dos nomes especulados para assumir o cargo, mas a tendência é que não ele comande nenhum clube no primeiro semestre deste ano. O salário alto da comissão técnica também é empecilho. Enquanto isso, a diretoria avalia outros nomes.

O Corinthians deve ter mudanças na escalação para a partida contra o Ituano, que foi campeão da Série C em 2021 e, neste início de Campeonato Paulista, venceu Novorizontino e Inter de Limeira e segurou um empate com o São Paulo no Morumbi.

A equipe deve ter a volta do goleiro Cássio, recuperado da covid-19, e do meia-atacante Willian, que foi poupado dos últimos jogos para focar na preparação física, ao time titular. Cantillo voltou ao clube após representar a seleção colombiana na Data Fifa e fica disponível para o jogo.

ITUANO – Sem perder em seu estádio desde 10 de outubro do ano passado, pela Série C, o Ituano ainda não perdeu no Paulistão e venceu os dois jogos que fez em casa em 2022: Novorizontino por 2 a 0 e Inter de Limeira por 2 a 1. Ocupa a terceira posição do Grupo C, com sete pontos, três a menos do que o líder Palmeiras. Mirassol e Botafogo também integram esta chave.

Apesar do bom momento, o técnico Mazzola Junior prega cautela. “É o Corinthians, uns dos maiores clubes do Brasil, hoje uns dos melhores times do Brasil. Com certeza, eles vão vir com tudo. Quem já teve em uma situação dessa sabe a pressão que deve estar. Nós temos que estar muito conscientes que vai ser um jogo contra o Corinthians e, com certeza, vamos jogar contra um dos melhores times do Brasil no momento”, ressalta o treinador do Ituano.

Apesar do bom momento, o Ituano segue com muitas baixas. Igor Henrique, Lucas Siqueira e Aylon, que testaram positivo para a covid-19, continuam de fora.

Saiba mais