Corinthians visita o Grêmio para entrar na briga pelo título

O Corinthians não apresenta um futebol vistoso na temporada, ganha os jogos em sua maioria pela diferença mínima, mas a defesa consistente tem levado o time mais longe do que se imaginava. Depois de se sagrar tricampeão paulista no início do ano, a equipe do técnico Fabio Carille visita o Grêmio neste sábado, às 19 horas, em Porto Alegre, para tentar também brigar pela taça do Campeonato Brasileiro.

Sem chamar a atenção, o Corinthians somou três vitórias seguidas na competição, subiu para o quarto lugar na tabela colado no Santos – está atrás pelos critérios de desempate – e agora tenta diminuir a distância para o líder Flamengo, que hoje é de oito pontos. Um ponto a favor do time é que o rival carioca também está disputando a reta final da Copa Libertadores.

“Quanto menos falem do Corinthians, melhor. Eu prefiro assim. Deixa falar que o título é dos outros e ficamos fazendo nosso trabalho pelas beiradas”, comentou Vagner Love.

O Grêmio vem de dois resultados recentes ruins. No final de semana passado perdeu por 2 a 1 para o Fluminense, quando poupou alguns de seus titulares, e na quarta-feira empatou em casa por 1 a 1 com o Flamengo no jogo de ida da semifinal da Libertadores. Mesmo assim é um adversário que preocupa pela força ofensiva, especialmente pelo veloz trio de atacantes formado por Luan, Everton Cebolinha e Diego Tardelli. O técnico Renato Gaúcho, no entanto, não revelou se poupará alguns de seus jogadores.

“Tem peso grande vencer o Grêmio aqui (em Porto Alegre), te dá confiança para dar sequência ao trabalho. Jogar aqui é muito difícil, mas vencer aqui nos deixa numa condição boa, nos mantém no G-4, pode nos distanciar de outras equipes e ter uma boa sequência par aos jogos que vêm pela frente”, destacou Love.

Carille ainda não deu pistas da escalação para a partida. Na vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0 na quarta-feira, o treinador promoveu os retornos de Mateus Vital e Junior Urso ao time titular nas vagas de Sornoza e Ramiro, respectivamente. Essas duas posições continuam sendo as principais dúvidas na equipe. Existe também a possibilidade de Boselli ganhar uma chance no ataque para o time ganhar mais presença de área.

Para Love, não importa quem esteja ao seu lado. “A gente deixa a decisão para a comissão técnica. Eles estão vendo qual a melhor forma de jogar. Se jogar Boselli, eu ou Gustavo, todos farão o melhor jogo possível.”