Corinthians visita Newell’s Old Boys para engatar 10º jogo invicto e avançar na Sul-Americana

O Corinthians se encontrou sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e já soma nove jogos de invencibilidade. Na Argentina, colocará à prova a boa fase para buscar uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Diante do Newell’s Old Boys, nesta terça-feira, às 21h30, a equipe alvinegra não contará com força máxima em Rosário e terá novamente de mostrar poder de superação para avançar.

No jogo de ida, na capital paulista, o Corinthians conseguiu buscar uma virada por 2 a 1 que garantiu a vantagem mínima para o duelo no Estádio Coloso del Parque. Um empate basta para os corintianos. Se o Newell’s Old Boys vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis, caso ganhe por dois ou mais gols, classificação direta. Quem avançar medirá forças com Estudiantes ou Goiás. Na ida, o time de La Plata ganhou por 3 a 0.

Para chegar a esta etapa da Sul-Americana, Luxemburgo confiou muito nos garotos da base corintiana. Os jovens deixaram para trás o Universitário, do Peru, e antes superar o uruguaio Liverpool para evitar um constrangimento maior na Libertadores.

Ante o Newell’s, o treinador optou por colocar em campo um grupo mais experiente. Cássio, Gil, Maycon e Yuri Alberto, por exemplo, devem ser titulares novamente nesta noite. O grande desfalque é Renato Augusto. O meia foi preservado das atividades em Porto Alegre e voltou para a capital paulista após o empate por 2 a 2 com o Internacional pelo Brasileirão.

No ataque, restam dúvidas sobre a escalação. Nos últimos compromissos, Luxemburgo formou o trio ofensivo com Guilherme Biro, Adson e Yuri Alberto. Mas há mais garotos da base pedindo passagem, caso de Wesley, autor do gol da virada no primeiro duelo. O jovem de 18 anos analisou o desafio que sua equipe tem pela frente, na Argentina.

“Sabemos que será um jogo muito importante por ser eliminatório. A gente vem trabalhando bastante para conseguir se sair bem na partida. Conseguimos fazer um bom resultado dentro de casa. A gente vai numa proposta de ir para cima e conseguir ganhar. Não queremos empate, queremos vitória e a classificação”, afirmou Wesley.

NEWELL’S EMPATA MUITO EM CASA

O resultado do empate, que beneficia o Corinthians, tem sido comum ao Newell’s quando joga em seus domínios. São cinco igualdades consecutivas. A última vitória foi sobre o Godoy Cruz, por 2 a 0, no distante 28 de maio. É verdade também que o conjunto de Rosário defende uma boa sequência sem perder em casa, totalizando dez partidas. A última vez em que assistiu a um visitante comemorar no apito final foi em 16 de abril, na derrota de 1 a 0 diante do River Plate.

O Newell’s fez uma campanha modesta na primeira fase do Campeonato Argentino, finalizada em 14º lugar. Na próxima semana, começa a disputa da segunda etapa, que, associada a uma classificação na Sul-Americana, dará paz ao técnico Gabriel Heinze. O ex-lateral da seleção argentina tem protagonizado momentos de tensão, inclusive com a imprensa local. Após a derrota para o Corinthians teve uma discussão com um jornalista que o chamou de mal-educado em uma pergunta sobre uma substituição.

Diante dos reincidentes casos de racismo contra torcedores e equipes brasileiras ocorridos nos torneios da Conmebol, o Newell’s usou suas redes sociais para se opor a insultos do tipo. “Nossa instituição reafirma seu repúdio a qualquer ato ou fala de violência racista.”

