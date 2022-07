Corinthians visita ‘carrasco de paulistas’ na tentativa de melhorar desempenho ofensivo Ceará tem bom retrospecto contra equipes paulistas neste Brasileirão

Para a partida deste sábado (16) contra o Ceará, pela 17ª rodada do Brasileirão, o Corinthians busca não apenas ultrapassar o líder Palmeiras, como melhorar seu aproveitamento ofensivo. Um jogador corintiano não balança as redes há seis jogos.

O gol da vitória contra o Flamengo na Neo Química Arena foi anotado por Rodinei, contra. Giuliano, na goleada por 4 a 0 contra o Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, foi o último atleta corintiano a marcar um gol pelo clube alvinegro.

Nesse período, os jogadores do Timão ‘passaram em branco’ contra Santos, Fluminense e Flamengo no Brasileirão, nas duas partidas de mata-mata contra o Boca Juniors, e mais uma vez diante do Peixe, dessa vez na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Apesar da falta de pontaria, o clube avançou de fase em ambos mata-matas e segue firme na vice-liderança do Brasileirão.

Neste sábado, o Corinthians irá enfrentar a décima primeira pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 17 gols sofridos, ao lado de Athletico-PR, Atlético-MG, Cuiabá e Flamengo.

O Vozão só não foi vazado como mandante no Castelão no empate sem gols com o Atlético-MG, pela 12ª rodada do Brasileiro. Dos 17 gols sofridos pela equipe cearense, nove foram em casa, representando 52% dos gols.

O Ceará se apoia no bom retrospecto contra clube paulistas neste Brasileirão para sair da zona do rebaixamento. O Vozão venceu o líder Palmeiras por 3 a 2, no Allianz Parque, e empatou por 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbi, e 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro.

O único clube paulista que venceu o Vozão nesta edição foi o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no Castelão.

Em contrapartida, o Corinthians é a equipe com a menor média de finalizações no Brasileirão. Segundo o Footstats, o Timão dá 8,63 chutes por jogo na competição.

Dos 18 gols marcados marcados pelo Time do Povo no torneio, oito foram longe da Neo Química Arena, representando 44%.

