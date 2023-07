Corinthians visita América-MG pela Copa do Brasil para sair da crise dentro e fora de campo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 7:00 Compartilhe

Em meio a uma crise que não parece ter fim, o Corinthians visita o América-MG pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Independência em Belo Horizonte. Eliminado da Libertadores e em 16º lugar no Brasileirão, o time de Vanderlei Luxemburgo busca sair do momento conturbado contra os mineiros.

Desde de sua chegada no Corinthians, Luxemburgo trabalhou em 16 partidas, com quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas. O aproveitamento de pouco mais de 33% dos pontos fez com que a crise em campo aumentasse e a Copa do Brasil passou a ser uma das esperanças para a salvar a temporada do clube.

“Temos a Copa do Brasil, uma competição de seis jogos para tentar ganhar, e no Brasileiro é buscar a Libertadores. Copa do Brasil e Brasileiro são as prioridades”, comentou Luxemburgo após o Corinthians garantir vaga nos playoffs da Sul-Americana.

Se não bastasse os problemas e a falta de resultado em campo, o Corinthians tem problemas fora de campo. Nesta terça-feira, as organizadas do clube estenderam faixas com mensagens de protestos e cobranças ao elenco pela cidade de São Paulo. Além disso, o meia Luan, que treina em separado do restante do grupo de jogadores, foi vítima de uma emboscada por alguns torcedores e acabou agredido na saída de um motel.

Para a partida eliminatória desta quarta-feira, o Corinthians deve contar com reforços. Recuperado de lesão na panturrilha, Renato Augusto voltou a ser relacionado depois de quase um mês fora dos gramados e viajou com a equipe como opção. Além dele, o time pode contar com o meia Matías Rojas, recém contratado junto ao Racing. O que impede o meia argentino de atuar na partida é a documentação da negociação que precisa ser regularizada junto a CBF.

AMÉRICA-MG QUER REPETIR 2021

Semifinalista em 2021, o América-MG quer que a história se repita em 2023. Dois anos atrás, o time de Belo Horizonte enfrentou o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil e conseguiu a vaga entre os quatro melhores times da competição.

Para o duelo desta quarta-feira, a equipe de Vagner Mancini entra em campo pressionada. Apesar de um bom início de temporada, chegando na decisão do estadual, o América-MG teve uma sequência de derrotas e está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Na Copa Sul-Americana, o time se classificou para os playoffs com uma vitória de virada na última rodada. No último domingo, a equipe saiu perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo para o Atlético-MG e conseguiu o empate com dois gols de Mastriani na etapa final.

