Corinthians vira para cima do Criciúma e volta a vencer na estreia de Ramón Díaz

O Corinthians venceu o Criciúma por 2 a 1 na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira. A vitória ainda não foi suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento. A equipe está em 17ª, mas iguala o Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 15 pontos.

O torcedor corintiano ganha esperança no time treinado por Ramón Díaz. Diferentemente do futebol apresentado desde o começo do Campeonato Brasileiro, a estreia do técnico argentino teve postura da equipe para se impor de modo coletivo. Garro continua com destaque no meio, mas não joga tão solitário. O argentino conta com o reforço Alex Santana na criação e fica mais próximo do trio de ataque.

Há o que melhorar na defesa, principalmente quando a equipe está sem bola, postada no campo defensivo. O Criciúma não teve desafio em encontrar espaços para avançar ou finalizar de longe. Ainda assim, uma boa notícia foi a estreia de Hugo Souza, com três defesas cruciais para salvar a equipe corintiana.

O primeiro tempo foi de domínio do Corinthians, que chegou a ter 80% de posse de bola. A equipe teve três boas chances de gol. A melhor delas, aos 30 minutos, com Yuri Alberto. O camisa 9 chutou em cima de Gustavo e alimentou os críticos ao chegar ao nono jogo sem marcar.

O Criciúma deu espaços para essas chegadas, mas soube se defender na maior parte do tempo. Reativo, o time catarinense testou o estreante Hugo Souza, após troca de passes que deixou o volante Barreto livre dentro da área.

O goleiro estreante não teve culpa no gol sofrido pelo Corinthians. O problema foi uma falha defensiva que é herança do time que começou o Brasileirão. O lateral-direito Claudinho pôde chegar livre e finalizar em frente à área. A bola desviou em Cacá e tirou Hugo Souza do lance para abrir o placar para os visitantes.

No segundo tempo, Hugo Souza foi novamente exigido com duas boas defesas. O Criciúma mostrou que não iria renunciar buscar ampliar, mesmo que tenha preferido uma postura defensiva na primeira etapa.

A resposta corintiana veio pelo lado esquerdo, com Hugo. O lateral avançou e cruzou na medida para Romero empatar a partida. Foi o primeiro do paraguaio em 11 jogos no Brasileirão.

Ramón Díaz, então, fez valer ainda mais sua chegada. Ele tirou Wesley para colocar Igor Coronado. Se o Corinthians chegava na frente, mas pecava em finalizações, a ideia era ter mais tranquilidade para concluir, com a presença de um articulador, em vez de um velocista.

Em escanteio curto, Coronado recebeu no bico da área, levantou na área e encontrou Cacá. O zagueiro cabeceou como um centroavante para virar a partida. Ele não só compensou o desvio que gerou o gol do adversário no primeiro tempo como também virou o artilheiro do Corinthians no Brasileirão, com três gols marcados. A estatística, contudo, mostra a fraqueza que o ataque corintiano tem até o momento.

O Criciúma caiu em desempenho, mas não desistiu de voltar de São Paulo com um ponto. Aos 42 minutos, Fagner, que voltou a jogar depois de 48 dias, saiu errado, o que permitiu nova finalização do time catarinense.

Sofrendo, diante da possibilidade de um empate, jogadores e torcedores do Corinthians viram a eternidade nos cinco minutos de acréscimo concedidos pelo árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro. Após o apito final, o grito de vitória voltou para a boca dos corintianos.

Na próxima rodada, o Corinthians visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, no domingo, às 16h. Já o Criciúma vai até Brasília, onde enfrenta o Flamengo, no Mané Garrincha, no sábado, 20h, às 16h.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 CRICIÚMA

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Alex Santana e Garro (Ryan); Wesley (Igor Coronado), Ángel Romero (Fagner) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes (Miguel Trauco); Newton, Barreto, Matheusinho (Allano) e Fellipe Mateus (Bolasie). Arthur Caike (Felipe Vizeu) e Eder (Ronald Lopes). Técnico: Claúdio Tencati.

GOLS – Claudinho, aos 41 minutos do primeiro tempo. Ángel Romero, aos oito, e Cacá, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

CARTÕES AMARELOS – Raniele.

RENDA – R$ 2.694.764,50.

PÚBLICO – 43.241 presentes.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.