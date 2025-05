Corinthians vence Santos com Yuri Alberto de algoz mais uma vez e afunda rivais no Z4

O Corinthians bateu o Santos por 1 a 0 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo. O clássico foi de clima tenso, mas teve, no talento de Yuri Alberto, um ponto de desequilíbrio.

A vitória, com direito a “olé” da torcida, coloca os corintianos perto do G-4 na classificação. Já os santistas vivem situação oposta. A equipe amarga a quinta rodada seguida na zona de rebaixamento da competição.

Os comandados de Dorival Júnior agora esperam confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira, em casa, contra o Novorizontino. A vantagem alvinegra é de 1 a 0. Já o Santos precisa vencer o CRB, em Maceió, após um empate por 1 a 1 no primeiro jogo.

O treinador corintiano mandou a campo um Corinthians povoado no meio de campo, com apenas Yuri Alberto na frente com a obrigação de incomodar os zagueiros adversários. Os meias, contudo, tinham dificuldade para encontrar o centroavante.

Já o Santos estava mais confortável na Neo Química Arena. O trio Rollheiser, Barreal e Soteldo tinha velocidade para chegar melhor, com apoio dos laterais. Foram os santistas que tiveram as melhores chances no primeiro tempo.

Foi a partir de um cruzamento do meia argentino que Zé Ivaldo quase abriu o placar de cabeça, mas mandou para fora. Depois, em outro lance, a defesa corintiana afastou mal. O próprio Rollheiser bateu próximo da meta de Hugo.

O Corinthians ainda respondeu nos minutos finais, mas sem grande perigo. Apesar do meio de campo povoado, os jogadores articulavam-se lentamente e precisaram lançar mão de bolas aéreas.

Ainda sem mudanças, o time corintiano reagiu no segundo tempo, muito por um recuo nas linhas do Santos. Diante da pressão corintiana, Cléber Xavier fez alterações, mas não mudou a postura do time.

Em um dos ataques do Corinthians, a bola foi levantada para Yuri Alberto. Gabriel Brazão parecia ter feito bela defesa em cima da linha. Quando o árbitro Raphael Claus pediu ajuda ao VAR, porém, foi assinalado o gol. Foi o quinto dele contra o clube que o revelou. Apático, o Santos viu a situação piorar quando teve Escobar expulso.

O camisa 9 do Corinthians chamou a responsabilidade mais uma vez, em um contra-ataque. Ele carregou e tirou do marcador, mas a finalização foi para fora. Em lance muito parecido, Félix Torres desarmou no campo de defesa e lançou Yuri. Sozinho contra Gabriel Brazão, ele fez o segundo. O gol, porém, foi anulado, por falta na origem da jogada.

O Santos ensaiou uma reação, mas não conseguiu chegar ao ataque de maneira efetiva. Já os corintianos amornaram o jogo ao som de “olé” da sua torcida. Os ânimos em campo aqueceram, com provocações de Romero, mas logo Raphael Claus encerrou o jogo.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 0 SANTOS

CORINTHIANS – Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Maycon, José Martínez (Talles Magno), Breno Bidon (Ángel Romero), Igor Coronado (Raniele) e Carillo (Ryan); Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

SANTOS – Gabriel Brazão; Leo Gody, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Rincón e Zé Rafael (Gabriel Bontempo); Rollheiser (Luca Meirelles), Barreal (Thaciano) e Soteldo (Mateus Xavier); Tiquinho Soares (Deivid Washington). Técnico: Cléber Xavier.

GOL – Yuri Alberto, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Igor Coronado e José Martínez (Corinthians) Zé Rafael, Zé Ivaldo e Luan Peres (Santos).

CARTÃO VERMELHO – Escobar (Santos).

ÁRBITRO – Raphael Claus (Fifa-SP).

PÚBLICO – 46.535 pagantes.

RENDA – R$ 3.429.158,00.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.