Corinthians vence o Vasco e conquista primeiro triunfo no Brasileirão

Neste sábado, 05, o Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Os gols do jogo foram anotados pelos atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay, além de um gol contra do zagueiro João Victor.

Os dois primeiros gols, ambos marcados na primeira etapa, tiveram a participação da dupla de ataque corintiana. No primeiro, Memphis serviu Yuri de peito, que finalizou de esquerda e abriu o placar. No segundo, Yuri devolveu a assistência para o holandês, que deu um toque por cima do goleiro Leo Jardim e ampliou.

Na segunda etapa o Corinthians foi as redes mais três vezes, mas em duas oportunidades o árbitro Anderson Daronco anulou os gols com auxílio do VAR. No gol validado, Memphis recebeu na área, finalizou e o goleiro defendeu, mas a bola rebateu na cabeça do zagueiro João Victor e morreu no fundo das redes.

A vitória e a boa atuação ajudam o Timão a “respirar” e acalma os ânimos dos torcedores. Depois da derrota em casa na estreia da Sul-Americana, por 2 a 1 para o Huracán, a torcida corintiana voltou a questionar o trabalho do técnico Ramon Diaz, principalmente pela escalação e substituições ao longo da partida.

Do outro lado, o Vasco segue com problemas, especialmente defensivos. A equipe deixou espaços evidentes para que o Corinthians pudesse atacar e a defesa novamente foi vazada três vezes. Também em confronto na estreia da Sul-Americana, o Vasco chegou a abrir 3 a 1, mas devido a fragilidade da defesa, acabou levando o empate nos acréscimos contra o Melgar.

A vitória faz o Corinthians subir na tabela, alcançando a liderança provisória da competição, enquanto o Vasco fica na 7ª posição, ao menos por enquanto. Ainda restam 8 jogos para o fim da rodada. Na outra partida do mesmo horário, entre Ceará e Grêmio, o Vozão levou a melhor e também conquistou sua primeira vitória na competição.

Próximos compromissos

O mês de abril apenas começou, mas Corinthians e Vasco já estão sentindo os efeitos da maratona de jogos imposta pelo apertado calendário brasileiro.

Até o fim do mês, as equipes não terão muitas folgas. Ambos já voltam a campo durante o meio da semana, em compromissos pela 2ª rodada da Sul-Americana.

Depois de perder na estreia, o Corinthians busca se recuperar e precisará de um resultado positivo jogando fora de casa. O Timão viaja até a Colômbia para encarar o America de Cali, já na próxima terça-feira, 8, às 21h30, horário de Brasília.

O Vasco também terá apenas dois dias de descanso. O Cruzmaltino receberá na terça, em São Januário, às 21h30, horário de Brasília, o Puerto Cabello, da Venezuela.

Pelo Brasileirão as equipes voltam a campo no próximo final de semana. O Vasco encara no sábado, 12, o Sport, em São Januário. Já o Corinthians terá o Derby diante do Palmeiras, no Allianz Parque, também no sábado.