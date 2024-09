Corinthians vence o São Paulo novamente e é campeão brasileiro feminino de futebol pela 6ª vez

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2024 - 12:46 Para compartilhar:

O Corinthians é, mais uma vez, o campeão brasileiro no futebol feminino. O time alvinegro venceu o São Paulo por 2 a 0 neste domingo, diante de uma Neo Química Arena quente e lotada. Este é o sexto título do Corinthians, que se isola como o maior vencedor da competição.

A festa alvinegra, entretanto, já estava muito bem encaminhada. O clube do Parque São Jorge foi para o duelo de volta com boa vantagem depois de ter triunfado na partida de ida por 3 a 1, em pleno MorumBis. A equipe tricolor precisava de pelo menos dois gols para levar a partida para os pênaltis. Não deu.

Com o resultado, o Corinthians confirma sua soberania no Brasileirão Feminino, somando 6 títulos, sendo 5 consecutivos (primeiro em 2018, depois sequência de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). É o maior vencedor nacional da modalidade. Para o São Paulo seria uma conquista inédita.

O sol a pino e os 26 graus em Itaquera não esquentaram o jogo, que não teve grandes emoções no primeiro tempo. O time corintiano jogou com a vantagem debaixo do braço, enquanto a equipe tricolor tentou pressionar na defesa, mas pouco eficaz. Com exceção de um arremate de Vitória Yaya, pelo Corinthians, e Kaká, pelo São Paulo, que quase acertou um belo chute de fora da área.

Foram lances que arrancaram gritos da torcida, mas que passaram longe de tirar o zero do placar. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Ana Alice até fez um golaço de cobertura, mas a auxiliar levantou a bandeira e invalidou a jogada por impedimento.

Na volta dos vestiários, apenas o São Paulo promoveu uma mudança com Robinha indo a campo. Porém, foi o Corinthians que foi às redes. Aos 20 minutos da segunda etapa, Jaque Ribeiro aumentou ainda mais a vantagem das mandantes depois de jogada construída por Vic Albuquerque. O gol pouco mexeu na história da partida. Nas poucas vezes que o São Paulo se aproximou do gol, no máximo ficou na trave.

O Corinthians ainda decretou o título de vez com gol de Carol Nogueira, que teve toda paciência do mundo para empurrar a bola pro fundo das redes cara a cara com a goleira depois de receber um passe incrível de Gabi Zanotti.