Corinthians vence o Santos pelo Brasileirão de Aspirantes na estreia de Danilo como técnico

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians iniciou sua campanha no Campeonato Brasileiro sub-23 com vitória sobre o Santos, por 2 a 1, na Fazendinha. A partida também marcou a estreia do ex-jogador Danilo como técnico da equipe de Aspirantes do Timão. Reifit e Warian marcaram os gols corintianos, enquanto Fernando balançou a rede para o Peixe.

A equipe visitante começou com mais posse de bola, mas foi o Corinthians que teve as duas melhores chances perdidas e aos 19 minutos o gol finalmente saiu. Reifit foi quem abriu o placar para os mandantes. Igor Formiga cruzou, Matheus Matias escorou para Bilú chutar cruzado, Reifit pegou a sobra e somente ajeitou para o fundo do gol, colocando os corintianos em vantagem.

Na segunda etapa, o Alvinegro do Parque São Jorge começou pressionando para ampliar. Logo aos quatro minutos, Gabriel Fernandes recebeu lançamento e tentou encobrir o goleiro, porém a bola subiu muito e acabou saindo.

Apesar dessa imposição do Timão, o Santos empatou a partida aos 15 minutos do segundo tempo, quando o atacante Fernando recebeu cruzamento na área e completou para o gol deixando tudo igual no clássico na Fazendinha.

Depois de criar volume de jogo para desempatar e Danilo mexer no time, o Corinthians chegou ao segundo gol aos 32 minutos. Felipe Torres lançou na lateral para Du Queiroz, que se aproximou da linha de fundo e arriscou o cruzamento para Warian cabecear para o fundo da rede, selando a vitória.

O elenco de transição do Corinthians volta a campo na próxima semana. A partida será contra a equipe do Red Bull Bragantino, no CTA Jarinu, dia 17 de junho, às 15h, pela segunda rodada do Brasileirão de Aspirantes. No mesmo dia e horário, o Santos recebe o Ceará, em local ainda a ser definido pela CBF.

