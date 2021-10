Corinthians vence o Rio Branco pelo Paulistão Sub-17 e Sub-15 empata Equipes da base do Timão estão invictas na competição estadual

Os Filhos do Terrão entraram em campo neste domingo (3) para enfrentar o Rio Branco, no Estádio Décio Vitta, em partidas válidas pela 7ª rodada do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17.

O Sub-15 empatou em 1 a 1, com gol marcado por Guilherme, e o Sub-17 venceu o adversário por 3 a 0, com gols marcados por Kayke, Pedro e Renato.

O Timão está invicto nesta primeira fase de Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, e ocupa a primeira posição do Grupo 4 em ambas categorias.

O próximo compromisso pela competição estadual será diante do UA Barbarense, no próximo sábado (9), no Estádio Alfredo Schurig.

