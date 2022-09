Corinthians vence o Barretos pelo Paulistão Sub-17; sub-15 perde para o Ibrachina

admin3 03/09/2022 - 14:52 Compartilhe







Na manhã deste sábado (3) os times sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em campo pela terceira fase do Campeonato Paulista das respectivas categorias.

+ Manto do Corinthians: veja os modelos finalistas para quarta camisa do Timão em 2023

SUB-15



Primeiro, às 9h, o Timãozinho entrou em campo pelo sub-15 e acabou sendo derrotado pelo Ibrachina, time recém-filiado à Federação Paulista de Futebol.

A partida foi realizada na Mooca, e o clube de colônia chinesa bateu o Corinthians por 2 a 1.

Com o triunfo, o Ibrachina está na liderança do Paulustão Sub-15, com os corintianos em seguida, na segunda colocação, com seis pontos em nove disputados.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os jogos do Timão

SUB-17



Já no sub-17, o Corinthians venceu o Barretos, fora de casa, por 2 a 1. A partida iniciou às 11h.

Os autores dos gols corintianos foram o meia Yuske e o atacante Juninho.

Combinado com o empate entre Ibrachina e Desportivo Brasil, o Timão assumiu a liderança do Estadual da categoria.

PRÓXIMOS JOGOS



O time sub-15 volta a campo no próximo sábado (10), novamente contra o Ibrachina, mas dessa vez no Parque São Jorge.

Já o sub-17 jogará neste meio de semana, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, em Goiânia.

Pelo Paulistão, o clube alvinegro volta a se apresentar na semana que vem, de novo contra o Barretos, agora na Fazendinha.

E MAIS:

E MAIS: