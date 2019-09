Corinthians vence o Bahia no sufoco por 2 a 1 e volta para o G-4 do Brasileirão

Teve gol chorado, dois pênaltis com participação do árbitro de vídeo (VAR) e sofrimento no reencontro do Corinthians com a vitória. Sem fazer uma grande partida, o time alvinegro bateu o Bahia por 2 a 1, neste sábado, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ganhará uns dias de paz antes do duelo decisivo pela Copa Sul-Americana.

Na última semana, a Gaviões da Fiel protestou no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e antes de a bola rolar, nas arquibancadas, houve pedido de raça após a sequência de três tropeços. Depois do apito final do árbitro, os torcedores gritaram “é quarta-feira”, em referência ao confronto mais importante da temporada de 2019. Depois de perder a partida de ida por 2 a 0, o time visitará o Independiente Del Valle na altitude de Quito, no Equador, na tentativa de se classificar para a decisão da competição continental.

Vagner Love abriu o placar de pênalti com aval do VAR. O Bahia empatou também em uma penalidade com ajuda do árbitro de vídeo. Clayson garantiu a vitória graças a uma trapalhada da zaga adversária. O resultado leva o Corinthians de volta ao G-4, na quarta colocação com os mesmos 35 pontos do São Paulo, mas melhor no saldo de gols. O Bahia viu acabar a sequência de nove jogos de invencibilidade e ocupa o sétimo lugar, com 31 pontos.

O técnico Fábio Carille não arriscou muito na escalação contra o Bahia e promoveu as entradas de Carlos Augusto, Ramiro e Sornoza nas vagas de Danilo Avelar, poupado, Junior Urso, suspenso, e de Mateus Vital, que foi para o banco de reservas.

Em campo, foi mais do mesmo. O setor de criatividade continuou sendo o lado direito. No início, o time acertou duas vezes a trave do adversário. Pedrinho cruzou e Clayson na segunda trave perdeu gol feito ao tentar o contrapé do goleiro. Na outra, Pedrinho inverteu, Clayson ajeitou e Sornoza bateu rasteiro.

O Bahia, aos poucos, equilibrou a partida e o primeiro tempo esfriou. Na parte final, em dois lances polêmicos, a arbitragem definiu ambas a favor do Corinthians. Ralf derrubou Élber na área, o VAR foi consultado e mandou o jogo seguir. Na sequência, o volante corintiano arriscou chute e a bola bateu na mão de Juninho dentro da área. Após consultar o vídeo, o árbitro paraense Dewson Fernando Freitas da Silva deu pênalti. Vagner Love bateu e abriu o marcador.

Na etapa final, o Corinthians se mostrou satisfeito com o resultado e passou a esperar o adversário em seu campo de defesa à espera do contra-ataque. Até que apareceu mais um lance polêmico dentro da área. Dewson Fernando Freitas da Silva consultou mais uma vez o vídeo e assinalou penalidade em uma disputa de Clayson com Gregore. Gilberto mandou para as redes.

O Corinthians encontrava dificuldades para chegar à meta do adversário. Até que, aos 29 minutos, Pedrinho deu ótimo lançamento, Clayson antecipou ao goleiro Douglas e contou com a confusão da zaga adversária para garantir a vitória. O Bahia não teve forças para reagir e Fábio Carille tratou de fazer duas mudanças para ganhar tempo e confirmar os três pontos.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 1 BAHIA

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro (Jadson) e Sornoza; Pedrinho, Vagner Love (Gustavo) e Clayson (Janderson). Técnico: Fábio Carille.

BAHIA – Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Ronaldo (Fernandão) e Flávio (Guerra); Élber (Arthur Caíke), Artur e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

GOLS – Vagner Love (pênalti), aos 44 minutos do primeiro tempo; Gilberto (pênalti), aos 18, e Clayson, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Clayson e Vagner Love (Corinthians); Nino, Artur, Lucas Fonseca e Flávio (Bahia).

ÁRBITRO – Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA).

RENDA – R$ 1.489,768,50.

PÚBLICO – 29.569 pagantes (29.811 no total).

LOCAL – Arena Corinthians, em São Paulo (SP).