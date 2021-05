Corinthians vence Grêmio e toma liderança do Brasileiro Feminino

O Corinthians assumiu a liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino após derrotar o Grêmio por 3 a 2, nesta segunda-feira (17) em partida realizada no Parque São Jorge.

Em casa, o Timão venceu o Grêmio por 3 a 2 e continuou subindo na tabela. Com dois gols da @Giih_Crivelari e um contra, as patroas lideram o Brasileirão neste momento FIM DE JOGO I Corinthians 3 x 2 Grêmio pic.twitter.com/VzcqiSyOVF — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) May 18, 2021

Com o triunfo, em jogo da 8ª rodada da competição, o Timão chegou aos 19 pontos, ficando com um a mais do que o Palmeiras, que, após empatar sem gols com o Santos no último domingo, ficou com a vice-liderança. Já o Tricolor gaúcho é o sexto colocado com 13 pontos.

Após um primeiro tempo sem gols, o Corinthians ficou na frente logo aos três minutos, quando a zagueira Isa marcou contra após cruzamento de Victoria Albuquerque. O segundo do Timão saiu dois minutos depois. Giovanna Crivelari marcou de cabeça após Andressinha levantar a bola na área em cobrança de falta.

Giovanna Crivelari fez o seu segundo na partida aos 24 minutos, mas o Grêmio colocou pressão após conseguir dois gols em sequência, com Rafa Levis (aos 35 minutos) e Janaína (aos 38).

A partir daí o Timão administrou a vantagem para sair com a vitória final. O próximo compromisso do Corinthians na competição será domingo (23), contra o Real Brasília. Um dia antes o Grêmio mede forças com o Flamengo.

