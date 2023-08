Corinthians vence Estudiantes nos pênaltis e vai às semifinais da Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/08/2023 - 0:11 Compartilhe

O Corinthians se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana de forma dramática ao vencer o argentino Estudiantes nos pênaltis (3 a 2), após perder por 1 a 0 no tempo regulamentar, no confronto das quartas de final disputado nesta terça-feira (29) em La Plata (50 km ao sul de Buenos Aires).

Os argentinos precisavam vencer por mais de um gol de diferença para conseguir a vaga e partiram para cima desde os primeiros instantes.

Logo no primeiro minuto de jogo o atacante uruguaio Mauro Méndez abriu o placar para o Estudiantes dando início a um bombardeio contra o Timão.

Mas aos argentinos faltou eficiência e pontaria para ampliar o placar e encaminhar a classificação. Em toda a partida chutaram 30 vezes na direção do gol do time paulista, sendo que duas bolas na trave.

O Corinthians, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 na semana passada, em São Paulo, resistiu à pressão e conseguiu assim forçar a disputa de pênaltis.

Para a decepção de seus torcedores, o Estudiantes errou demais, com Lollo e Ascacíbar mandando a bola no travessão, enquanto Cássio teve mais uma noite de herói ao defender a cobrança de Rollheiser. O Timão errou apenas uma vez: Giuliano chutou fraco e Andújar defendeu.

Nas semifinais, o Corinthians vai enfrentar o vencedor do confronto brasileiro entre América-MG e Fortaleza, que venceu o jogo de ida por 3 a 1.

