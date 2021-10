Corinthians vence e Roger Guedes volta a bombar nas redes sociais Atacante do Timão fez o gol do empate na vitória de virada sobre o Bahia no reencontro do clube com a torcida

Os torcedores do Corinthians festejaram a vitória do clube sobre o Bahia de virada por 3 a 1 nas redes sociais e destacaram a atuação de Roger Guedes. O atacante do Timão voltou a bombar na web se tornando o assunto esportivo mais comentado no Twitter brasileiro durante a partida e o quarto tópico mais mencionado no meio.

> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!



– A torcida vibrando e cantando na arena com gol do Roger Guedes. Era isso que eu tava precisando – celebrou uma torcedora após o gol de empate do Corinthians.

– Uma coisa é certa: Roger Guedes nasceu para jogar no Corinthians – apontou outro internauta.

– Sabia que o homem ia deixar o dele, meu fominha favorito Roger Guedes! – brincou outro torcedor que aproveitou para alfinetar o atacante. O camisa 123 do Corinthians também voltou a ser chamado de “o melhor camisa 123 da história” por muitos internautas.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado para enfrentar o Sport pela 25ª rodada do Brasileirão. Com a vitória desta terça-feira, o Timão subiu para a quarta colocação no campeonato, com 37 pontos em 24 jogos.

Veja abaixo estes e outros tuítes originais.

A torcida vibrando e cantando na arena com gol do Roger Guedes Era isso que eu tava precisando — Paola Dybala (@Paolafcost) October 6, 2021

uma coisa é certa: roger guedes NASCEU pra jogar no corinthians — Ogj (@gjsccp) October 6, 2021





SABIA QUE O HOMEM IA DEIXAR O DELE, MEU FOMINHA FAVORITO RÓGER GUEDES pic.twitter.com/q4c6CCXge5 — Thhhzz (@Thhhzz) October 6, 2021

neste perfil NÃO aceitamos NENHUMA crítica a Roger Guedes. se você não gosta dele SAIA do meu perfil AGORA. porque minha conta é uma monarquia onde ele reina e eu NÃO estou aberta à críticas e opiniões contrárias. pic.twitter.com/vCd5mu1TKU — Gabyˢᶜᶜᵖ (@gabyipx) October 6, 2021

Roger Guedes, o melhor 123 do mundo pic.twitter.com/4YKjUuYZq3 — Bruno Garcia $SCCPˢᶜᶜᵖ⚫⚪ (@brunogarcia987) October 6, 2021

Roger Guedes é a única loira pratinada que eu gosto, eu te amo Ana Maria Braga de Itaquera pic.twitter.com/zEgRZtFD2V — jeff (@JeffyuriYuri) October 6, 2021

