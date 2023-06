Corinthians vai enfrentar o Universitário do Peru no playoff da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 23:37 Compartilhe

O Corinthians vai enfrentar o Universitário do Peru nos playoffs – fase que antecede as oitavas de final – da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo, previsto para 5 de julho, será na Neo Química Arena e a partida de volta, dia 19, em Lima. Mas como as datas batem com as quartas de final da Copa do Brasil (5 e 12 de julho), CBF e Conmebol vão se reunir para definir o calendário.

O Corinthians terminou a fase de grupos da Libertadores com a terceira melhor campanha entre os terceiros colocados, por isso vai ter pela frente o Universitário, sexto melhor segundo colocado na Sul-Americana.

Outros dois times brasileiros vão participar dos playoffs. O Botafogo, que só empatou com o Magallanes, nesta quarta-feira, vai ter pela frente o Patronato, enquanto o América-MG vai enfrentar o Colo-Colo.

Os demais confrontos dos playoffs vão reunir: Barcelona x Estudiantes, Ñublense x Audax Italiano, Libertad x Tigre, Spoting Cristal x Emelec e Independiente Medellin x San Lorenzo.

