Corinthians vai ao Rio ainda sem Memphis e tenta se provar contra o líder Botafogo

A apresentação do astro holandês Memphis Depay e a emocionante classificação às semifinais da Copa do Brasil, com vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, tornaram a semana inesquecível para o Corinthians. Passados os momentos de euforia, a dura realidade do Brasileirão, bate à porta neste sábado, a partir das 21 horas, quando o time alvinegro terá de se provar contra o líder Botafogo, no Engenhão, para diminuir a preocupação da torcida em relação à briga contra o rebaixamento.

Os corintianos entram na 26ª rodada em 17º lugar, a primeira posição dentro da zona da degola, com 27 pontos contra 25 de Fluminense e Grêmio, que têm um e dois jogos a menos, respectivamente. Para sair do Z-4 neste final de semana, precisam vencer e torcer por derrota dos tricolores cariocas para o Juventude ou dos gremistas para o Red Bull Bragantino.

Reforço renomado com passagens por Barcelona, Lyon e Atlético de Madrid, Memphis Depay ainda não poderá ajudar o time do Parque São Jorge. O atacante holandês trabalhou no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira, um dia depois de sua apresentação oficial, mas fez apenas atividades específicas, separado do restante do grupo, para aprimorar as condições físicas.

Menos badalado, mas bem avaliado por seu histórico com a seleção peruana e pela confiança da comissão técnica liderada por Ramón e o filho Emiliano Díaz, com os quais trabalhou no Al-Hilal, o meia-atacante André Carrillo deve ficar no banco de reservas.

Os zagueiros Cacá e Félix Torres, o volante Charles e o atacante Yuri Alberto não vão a campo, nem ficam no banco, pois estão todos suspensos. Após usar uma linha de quatro na classificação frente ao Juventude, Ramón deve voltar a optar pela formação com três zagueiros, o que dá espaço para Caetano reaparecer no time.

Para a vaga de Charles, José Martínez está de volta depois de defender a seleção venezuelana nas Eliminatórias da Copa do Mundo e forma a dupla de volantes com Raniele, atrás de Garro. O ataque deve ter Talles Magno e Romero.

O Corinthians terá a dura missão de bater um Botafogo que só foi derrotado quatro vezes em casa nesta temporada, duas delas no Brasileirão – para Cruzeiro e Bahia. Não é à toa que, muitas vezes apontado como dono do melhor futebol do Brasil no momento, o time carioca ocupa a liderança, com 50 pontos.

Um dos grandes responsáveis pelas boas atuações botafoguenses, o técnico Artur Jorge não ficará na área técnica porque tem de cumprir suspensão, assim como o volante Gregore, que deve ser substituído por Danilo Barbosa.

Da mesma forma que o adversário paulista, a torcida do Botafogo vive a expectativa pela estreia de reforços contratados recentemente. Tanto o lateral-direito Vitinho, ex-Burnley, da Inglaterra, quanto o lateral-esquerdo Alex Telles, que disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira e estava no Al-Nassr após construir carreira na Europa, podem aparecer no gramado do Engenhão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CORINTHIANS

BOTAFOGO – John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos (Adryelson), Barboza e Alex Telles (Marçal); Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Thiago Almada e Savarino; Igor Jesus. Técnico: Franclim Carvalho.

CORINTHIANS – Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano; Fagner (Matheuzinho), José Martínez, Raniele, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Talles Magno e Romero. Técnico: Ramón Díaz.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa-RS).

HORÁRIO – 21 horas.

LOCAL – Engenhão, no Rio.