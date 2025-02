Corinthians utiliza rodízio para enfrentar Novorizontino 48 horas depois de vencer o Noroeste

Com apenas 48 horas de intervalo após a vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste e com um elenco formado por “seres humanos, não robôs”, o técnico Ramón Díaz vai seguir o planejamento e escalar um time alternativo para enfrentar o Novorizontino nesta segunda-feira, às 21h30, em jogo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Paulista.

A partida em Novo Horizonte é a segunda de uma série de seis compromissos pelo Estadual antes da estreia na fase preliminar da Copa Libertadores, no dia 19, na Venezuela. Na quinta-feira, o Corinthians tem o clássico com Palmeiras no Allianz Parque. Por essa razão, Memphis Depay nem foi relacionado para o jogo. “Vamos deixá-lo para recuperar, ele vinha com uma dor no joelho. Vamos deixar que ele se recupere para estar 100% contra o Palmeiras”, afirmou Ramón Dìaz.

Dos jogadores que iniciaram a partida na Neo Química Arena neste sábado, apenas o goleiro Hugo Souza deve ser titular contra o Novorizontino. Alex Santana e José Martínez cumpriram suspensão e voltam ao time. Já o meia argentino Rodrigo Garro está melhor de uma tendinopatia patelar no joelho direito e tem chances de jogar. Breno Bidon está com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 na Venezuela e é outro desfalque.

“Jogamos a cada dois dias. São seres humanos, não robôs. Vamos seguir o rodízio. Todos estão preparados para ser titulares, se está no Corinthians pode jogar”, afirmou Emiliano Díaz, auxiliar técnico do pai no Corinthians.

Além do Palmeiras, os corintianos terão outro clássico nesta atual maratona. Três dias depois de jogar no Allianz Parque, o Corinthians recebe o São Bernardo, que lidera o Grupo D, e depois encara o Santos, provavelmente já reforçado por Neymar, em 12 de fevereiro, em Itaquera.

O Corinthians é o segundo colocado do Grupo A, com 15 pontos. O Mirassol soma os mesmos 15 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols (9 a 3). O São Bernardo também acumula 15 pontos no Grupo D e tem melhor saldo de gols (5). Terminar com a melhor campanha geral nesta primeira fase do Paulista garante vantagem no mata-mata. “É muito duro. Você enfrenta times que estão preparados com um mês a mais do que a gente, e temos obrigação de ganhar, de jogar bem e fazer gols. É muito duro”, afirmou Emiliano.

Vice-líder do Grupo C, com 9 pontos, o Novorizontino recebe o Corinthians após vencer o RB Bragantino por 2 a 1 na sexta-feira. O time comemorou o primeiro triunfo na história sobre rival de Bragança Paulista e a aproximação do seu primeiro objetivo no Paulista: chegar aos 12 pontos para garantir virtualmente a permanência na elite.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X NOVORIZONTINO

CORINTHIANS – Hugo Souza; Léo Maná, João Pedro, Felix Torres e Hugo; Raniele, José Martínez e Charles; Alex Santana, Romero e Héctor Hernández. Técnico: Ramón Díaz.

NOVORIZONTINO – Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato, Patrick e Pablo Dyego; Willian Farias, Robson, Airton Moisés e Marlon; Waguininho e César Martins. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO – Lucas Canetto Bellote.

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).