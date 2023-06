Corinthians usa São Paulo de exemplo para buscar feito inédito diante do Athletico-PR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Após derrotar o Santos em clássico na Vila Belmiro, o Corinthians tem como foco alcançar um feito inédito nesta edição do Campeonato Brasileiro: vencer duas partidas seguidas. Na 12ª rodada, o adversário é o Athletico-PR, na Ligga Arena, novo nome da Arena da Baixada, após a venda dos naming rights para a empresa de telecomunicações por cerca de R$ 200 milhões em um contrato de 15 anos. A partida deste sábado começa às 16h e terá transmissão da TNT, CazéTV e Rede Furacão.

A maior sequência positiva do Corinthians na temporada 2023 aconteceu no Campeonato Paulista, quando o time, ainda sob o comando de Fernando Lázaro, ganhou três jogos consecutivos, contra Guarani, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto.

“Falei no vestiário com os jogadores: ‘Tudo o que aconteceu contra o Santos, fica na Vila. Se acharmos que vamos ganhar o jogo seguinte porque levamos o clássico, não vamos vencer.’ Isso é só um início de alguma coisa que pode acontecer para nós. Temos dois objetivos bem claros: buscar a vaga na Libertadores e entrar na Copa do Brasil em igualdade de condições com as outras equipes”, afirmou o técnico Vanderlei Luxemburgo.

As respostas para a conquista dos três pontos em Curitiba devem aparecer nos primeiros minutos de jogo. Luxemburgo se vê obrigado a mudar o sistema defensivo diante da ausência de Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A boa notícia é o retorno de Bruno Méndez, que serviu a seleção uruguaia e não pôde atuar na Baixada. Ele deve voltar a formar um trio de zagueiros com Gil e Murillo. Caetano também pode aparecer na escalação.

Com essa formação, Luxemburgo pode adotar estratégia semelhante ao do jogo com o Atlético-MG, em que saiu com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No lado direito, o treinador pode optar por Rafael Ramos e evitar a velocidade de Cuello ou lançar Guilherme Biro para aproveitar o corredor direito. Desfalque repetido no meio-campo, Fausto Vera continua com tratando no tornozelo direito após sofrer um trauma durante atividade no CT Joaquim Grava durante a Data Fifa.

Diante do São Paulo na quarta-feira, o Athletico-PR conseguiu criar boas jogadas pelas laterais e liga o alerta para o time alvinegro não repetir as falhas tricolores do primeiro tempo. O triunfo do rival com gol relâmpago no segundo tempo, porém, dá margem para o Corinthians entender qual a melhor jeito de postar o time para encarar o adversário paranaense. O Athletico teve grande dificuldades para vencer o bloqueio defensivo são-paulino, que ficou recuado e tirou a velocidade do ataque rubro-negro. Mais um motivo para a equipe do Parque São Jorge optar por um sistema mais conservador e apostar nos contragolpes.

O Corinthians ocupa a modesta 15ª colocação no Campeonato Brasileiro e pode voltar à zona de rebaixamento em caso de tropeço em Curitiba. Para evitar o transtorno, torcedor pode secar o Cuiabá, que pega o Vasco no Rio, e o Goiás, que visita o Red Bull Bragantino. Mesmo em um momento delicado após as saídas de Felipão e Paulo Turra, o Athletico-PR vive situação mais tranquila na tabela, mas não quer se descolar da primeira página. O conjunto paranaense soma 16 pontos e está em 11º.

Um longo tabu também joga a favor do Corinthians. A equipe alvinegra não sabe o que é perder para o Athletico desde novembro de 2021. De lá para cá, foram disputados oito jogos, com cinco vitórias corintianas e três empates. Todos esses duelos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro.

