Corinthians treina com Boselli como centroavante para clássico contra o Santos

O técnico Fábio Carille escolheu o atacante Mauro Boselli para substituir Gustavo no treinamento desta quinta-feira do Corinthians, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O ensaio indica que o argentino deverá ser titular no clássico contra o Santos, neste domingo, na Arena Corinthians, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista. Com isso, Vagner Love deve começar no banco de reservas.

No treinamento da última quarta-feira, Vagner Love começou entre os titulares no lugar de Clayson. Já nesta quinta, o atacante, autor do gol do empate por 1 a 1 contra o São Bento, no último sábado, em Sorocaba (SP), retornou à equipe.

Fábio Carille busca alternativas ao artilheiro Gustavo, que se recupera de entorse no joelho esquerdo e está fora do clássico. A escalação teve Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Pedrinho, Clayson e Boselli.

Entre os reservas, Vagner Love atuou aberto pelas pontas, como tem sido escalado nos últimos jogos. A equipe reserva contou com: Walter; Michel Macedo, Pedro Henrique, Marllon e Carlos; Richard, Ramiro e Jadson; Mateus Vital, Vagner Love e André Luis.

O chileno Ángelo Araos ficou como curinga, ajudando o time que tinha a bola. Enquanto isso, em outro campo treinaram Sergio Diaz, Romero, Thiaguinho, Gustavo Silva, Fabricio Oya, Marquinhos, João, Bruno Méndez, Régis e os goleiros Caíque e Filipe.