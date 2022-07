Corinthians transforma Arena em ‘fortaleza’, e completa um ano sem perder em casa no Brasileirão Último revés do Timão dentro da Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro foi na 14ª rodada da temporada passada, para o Flamengo, no começo de agosto







Historicamente, a Fiel sempre foi o ‘décimo segundo jogador’ do Corinthians, especialmente em casa. Neste Brasileirão, o clube está sobrando quando os jogos são na Neo Química Arena. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pela primeira rodada do segundo turno do campeonato, o Timão alcançou 80% de aproveitamento como mandante no campeonato.

Dos 38 pontos conquistados até aqui, 24 foram em Itaquera. 19 dos 25 gols marcados pelo clube alvinegro na campanha foram anotados jogando diante do seu torcedor, e somente três dos 19 gols sofridos foram em casa.

A última derrota do Corinthians na Neo Química Arena em um jogo de Campeonato Brasileiro foi no dia 1 de agosto de 2021, quase um ano atrás. Naquela ocasião, a equipe treinada por Sylvinho levou três gols no primeiro tempo para o Flamengo de Renato Gaúcho. No final da partida, Vitinho fez o gol de honra corintiano.

De lá para cá, foram 22 jogos válidos pelo Brasileirão em Itaquera, com 16 vitórias corintianas e seis empates. Nesse período, o Timão marcou 34 gols, um a cada 58 minutos, segundo o Footstats. Defensivamente, a equipe só levou 11 gols, precisando de 180 minutos por partida para ser vazada, também de acordo com o Footstats.

Pelo @Brasileirao , Corinthians não perde como mandante há 363 dias: ◉ 22 jogos

◉ 16V | 6E | 0D

◉ 34 gols pró (1 a cada 58' min)

◉ 11 gols sofridos (1 a cada 180' min) ▸ 81% de aproveitamento

▸ 1 gol a cada 4,4 finaliz certa

▸ 1 gol sofrido a cada 17,2 finaliz certas pic.twitter.com/xiiIHQdiqk — Footstats I2A (@Footstats) July 31, 2022

Nas 22 partidas de invencibilidade em casa, o clube alvinegro marcou a cada 4,4 finalizações certas e sofreu um gol a cada 17,2 chutes certos por jogo.

Um dos principais responsáveis pela boa fase do time na Arena é Cássio. O camisa 12, homenageado após ultrapassar Ronaldo Giovanelli e não apenas se tornar o goleiro com mais jogos pelo Corinthians, como também o terceiro atleta que mais vezes vestiu o manto alvinegro, vem se mostrando um verdadeiro paredão.

Nos últimos oito jogos do clube em Itaquera, Cássio sofreu apenas um gol, realizando 15 defesas, sendo oito delas consideradas difíceis pelo Footstats.

Melhor mandante do Brasileirão, o Corinthians jogará em casa no returno contra seis dos setes primeiros colocados atualmente. Apenas contra o Flamengo o Timão será visitante no returno – a equipe de Vítor Pereira venceu o Rubro-Negro por 1 a 0 no primeiro turno.

Somando todas as competições, Vítor Pereira não sabe o que é perder jogando em Itaquera. O treinador está invicto na Neo Química Arena.

