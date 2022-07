Corinthians terá semana de retornos importantes para os próximos jogos Fagner e Maycon voltaram a treinar com o elenco, Willian está em fase final de recuperação, e Yuri Alberto será inscrito

O Corinthians deve ter retornos importantes nesta semana, já que o lateral-direito Fagner, o meia Maycon e o meia-atacante Willian ficarão novamente à disposição da comissão técnica.

Os dois primeiros treinaram integralmente com o elenco nos últimos dias, mas não viajaram para Fortaleza, para enfrentar o Ceará, no último sábado (16), pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que eles estejam disponíveis contra o Coritiba, nesta quarta-feira (20), pela mesma competição.

Já Willian está em reta final de recuperação de uma subluxação no ombro esquerdo. Ele tem participado de parte dos treinamentos com o elenco corintiano desde quando sofreu a lesão, mas a comissão técnica tem evitado de inseri-lo em atividades de muito contrato.

O meia-atacante não foi inserido pelo departamento de comunicação como desfalque para o duelo diante do Vozão.

Se não for relacionado contra o Coritiba, a tendência é que o camisa 10 viaje a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, no próximo domingo (24).

MAS NEM TUDO SÃO FLORES

O goleiro Cássio, que ficou fora do jogo contra o Vozão, por conta de dores na região lombar, será tratado nos próximos dias para saber se há lesão, além da previsão de tempo para o tratamento. O atleta até viajou para Fortaleza, mas não entrou em campo por conta dos problemas físicos.

O meia Renato Augusto e o atacante Júnior Moraes não possuem previsão de retorno.

O primeiro até chegou a iniciar um processo de transição, mas voltou a sentir dores na panturrilha. Já o segundo, se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrido há duas semanas, na derrota corintiana para o Fluminense, no Brasileirão.

REFORÇOS À VISTA

Com a janela de transferências no mercado nacional abrindo nesta segunda-feira (18), o Timão também poderá ter o reforço do atacante Yuri Alberto no próximo compromisso. Basta o nome do jogador sair no Boletim Informativo Diário, da CBF, até terça-feira (19) a noite, o que muito possivelmente ocorrerá.

Yuri tem treinado com o elenco e vem de uma temporada onde atuou regularmente, pelo Zenit, da Rússia. A tendência é que assim que ele jogue assim que for possível.

O zagueiro Balbuena, por sua vez, não deve ficar à disposição a tempo do duelo contra o Coxa. Ele está acertado com o Timão, se encontra em boa forma física, vinha jogando regularmente no Dínamo de Moscou, da Rússia, mas ainda não foi oficializado pelo clube alvinegro, o que deve ocorrer nos próximos dias. Ainda assim, dificilmente a parte burocrática ficará pronta em tempo hábil para que o defensor paraguaio seja relacionado contra o time paranaense.

