Corinthians terá os experientes Willian e Renato Augusto contra o Flamengo no Rio

O técnico Vítor Pereira terá um Corinthians mais experiente para a dura missão de tentar ganhar por ao menos dois gols de diferença do Flamengo na volta das quartas de final da Copa Libertadores: os meias Willian e Renato Augusto estão de volta ao time, recuperados de lesões, nesta quarta-feira no Morumbi.

Willian sentiu um desconforto muscular momentos antes de o jogo de ida começar, na Neo Química Arena, e acabou sendo um desfalque de peso naquela derrota por 2 a 0. O camisa 10 trabalhou normalmente nesta segunda-feira e viajou com a delegação para tentar ajudar na ingrata missão.

Renato Augusto foi ausência em 13 partidas por causa de uma grave lesão na panturrilha. O problema, mais sério do que o diagnosticado no começo, fez até o clube buscar o fisiologista Bruno Mazziotti para auxiliar na recuperação.

O camisa 8 retornou no segundo tempo do empate com o Avaí, sábado, em Florianópolis, e a aparição renovou as esperanças do corintiano. Renato Augusto entrou bem, sem apresentar restrições físicas e embarcou sorridente com a delegação para o Rio nesta segunda-feira à tarde.

Renato Augusto herda a vaga de Maycon, que fraturou o dedo em dividida com Thiago Maia no jogo de ida e será desfalque no Maracanã. Willian joga aberto em uma das pontas, com Adson, Róger Guedes e Gustavo Silva brigando pela outra vaga. Yuri Alberto está em vantagem para ser o centroavante.

“A gente vai dar o nosso máximo, tentar buscar o resultado. Não vai ser um jogo fácil, mas confiamos em nosso potencial que pode sair classificado”, afirmou o atacante Adson, confiante em ser escalado como titular. O Corinthians trabalhou jogadas ofensivas e disputas de pênaltis nesta segunda.

A escalação de Vítor Pereira no Rio deve ter Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Gil), Balbuena e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Renato Augusto; Willian, Adson (Róger Guedes ou Gustavo Silva) e Yuri Alberto.