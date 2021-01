Corinthians terá os desfalques de Otero e Léo Natel para pegar o Bahia Suspensos pelo terceiro amarelo, meia e atacante estão fora da viagem para Salvador, onde o Timão disputará jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Além da derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino e do tropeço na briga por vaga na Libertadores, o Corinthians terá dois desfalques confirmados para enfrentar o Bahia, na próxima quinta-feira: Léo Natel e Otero, que levaram o terceiro amarelo e estão fora do jogo atrasado da 30ª rodada do Brasileirão.

Otero, que esteve ausente das últimas partidas por conta da Covid-19, voltará a desfalcar o Timão, pois estava pendurado. O venezuelano iniciou o duelo desta segunda-feira no banco de reservas, já que Vagner Mancini optou por manter Mateus Vital na formação do ataque, mas levou o amarelo na segunda etapa.

Léo Natel, também iniciou como reserva e foi acionado no intervalo para substituir Gustavo Mosquito. Como também estava pendurado e foi advertido na segunda etapa, desfalcará o Alvinegro nesta quinta-feira. Duas opções de ataque a menos para Mancini ajustar o setor pensando no Bahia.

Eles se juntam a Jemerson, que sofreu estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e Lucas Piton, que passou por cirurgia na hérnia inguinal. Os quatro estão fora da viagem para Salvador. Além de Ruan Oliveira, Danilo Avelar e Gustavo Mantuan, que se recuperam de cirurgia no joelho.

O Corinthians enfrenta o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h, na Fonte Nova, em partida atrasada da 30ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Timão está na 10ª posição na tabela, com 45 pontos, a seis do sexto colocado.

