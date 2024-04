Corinthians tenta resolver ineficácia do ataque para surpreender o Argentinos Juniors

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/04/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Sem marcar gol há três jogos, o Corinthians está com dificuldade em encontrar soluções para o seu inoperante ataque. Depois da derrota para o Red Bull Bragantino, no sábado, não houve muito tempo para António Oliveira trabalhar. A sequência foi de treino no domingo e na segunda-feira, mesmo dia em que a delegação embarcou para Buenos Aires, onde enfrenta o Argentinos Juniors às 21h30 desta terça-feira, no estádio Diego Armando Maradona, pela terceira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

Os corintianos estão em primeiro lugar, com os mesmos quatro pontos que o vice-líder Racing, do Uruguai, mas em vantagem por 4 a 3 no saldo de gols. Já o time portenho aparece em terceiro, com três pontos.

Fora as dificuldades em campo, o duelo pelo torneio sul-americano traz à tona os problemas financeiros do clube paulista, que deve R$ 17 milhões ao Argentinos Juniors pela contratação de Fausto Vera. A diretoria argentina acionou a Fifa para resolver a situação, mas o desfecho final, segundo o Corinthians, só deve vir em junho.

Fausto, aliás, deve ser titular nesta terça, como foi contra o Bragantino. António Oliveira chegou a testar uma formação com Raniele como único volante, em duelo com o Juventude, há uma semana, mas não funcionou e o jogo terminou em derrota por 2 a 0 em Caxias do Sul.

O português continuou fazendo testes em Bragança Paulista, na derrota para o Red Bull. Manteve Rodrigo Garro e Igor Coronado como dupla no meio de campo, mas devolveu Fausto ao time. Além disso, trocou completamente o ataque. Yuri Alberto, Romero e Wesley sentaram no banco para Pedro Raul e Pedro Henrique ganharem a titularidade.

O novo experimento também não funcionou, tanto que, ao longo do segundo tempo, o trio que havia sido sacado acabou entrando. Na Argentina, eles podem voltar ao posto de titular. “Nos últimos 30 metros temos que ter mais refino naquilo que são nossas ações. Precisamos fazer um bom cruzamento, um bom passe e um bom remate”, disse Oliveira sobre a má fase ofensiva.

A busca pela melhor conclusão das jogadas vai ocorrer diante de um adversário que participou de uma das grandes frustrações corintianas da temporada passada, já que o Argentinos Juniors estava no grupo do time alvinegro na Libertadores de 2023.

O jogo da eliminação na primeira fase foi contra o Independiente del Valle, mas, antes, os resultados contra o Argentinos contribuíram para a situação. Embora tenha conseguido um empate sem gols em Buenos Aires, o Corinthians perdeu por 1 a 0 na Neo Química Arena.

No reencontro, a equipe portenha vem motivada, pois conquistou uma vitória nos pênaltis contra o Defensa y Justicia, no final de semana, para avançar às quartas de final da Copa da Liga Argentina, após empate por 1 a 1. Na Sul-Americana, contudo, precisa se recuperar depois de perder por 3 a 0 para o Racing do Uruguai.

FICHA TÉCNICA:

ARGENTINOS JUNIORS X CORINTHIANS

ARGENTINOS JUNIORS – Rodríguez; Kevin Coronel, Galván, Palacio e Román Vega; Lescano, Moyano e Oroz; José María Herrera, Gondou e Maximiliano Romero. Técnico: Pablo Gude.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera, Rodrigo Garro e Igor Coronado (Wesley); Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

ÁRBITRO – Piero Maza (CHI).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires (ARG).