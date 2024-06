Corinthians tenta bater Botafogo para mostrar que pode mudar de patamar no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 5:30 Para compartilhar:

O Corinthians empolgou o torcedor com a bela atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Racing-URU, resultado que garantiu a classificação às oitavas de final da Sul-Americana, mas ainda tem muito a provar. Agora, a missão é mostrar que consegue apresentar este bom futebol também contra os protagonistas do Brasileirão, caso do Botafogo, adversário deste sábado, em jogo marcado para as 21 horas, na Neo Química Arena.

A partida é válida pela sétima rodada e marca o retorno da competição nacional após a suspensão de mais de duas semanas em razão das chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul. Os corintianos entraram no hiato ocupando o 16º lugar, primeira posição fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos, e os botafoguenses pararam em quarto, com dez pontos.

Durante os quase 20 dias sem Campeonato Brasileiro, o Corinthians construiu uma série de três vitórias nos torneios que continuou disputando. Fez 2 a 1 no América de Natal, pela Copa do Brasil, e aniquilou seus rivais da Sul-Americana, com um triunfo por 4 a 0 sobre o Argentinos Juniors antes da vitória elástica sobre o Racing na última terça-feira.

A sequência anima, até porque veio acompanhada de bom futebol. O problema é que isso foi mostrado poucas vezes no Brasileirão. Até agora, o grande jogo da equipe do Parque São Jorge no campeonato foi o 3 a 0 sobre o Fluminense, que vivia um momento oscilante. Ao enfrentar protagonistas mais estáveis, como Flamengo e Red Bull Bragantino, sentiu dificuldades e perdeu.

De qualquer forma, a animação da torcida corintiana não é à toa, até porque António Oliveira parece ter encontrado uma formação muito mais produtiva para o setor ofensivo. O coração está na qualidade técnica dos meio-campistas Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado, que têm em Raniele um ponto de segurança.

Havia um dilema no fato de Garro e Coronado jogarem juntos, mas foi provado que é possível, ainda que tenham que se adaptar a um revezamento de posição, entre a ponta e o meio. “Com certeza podemos atuar juntos. Pelas características parecidas, em um jogo ou em outro, um terá que fazer o sacrifício de atuar na ponta. Em campo, nós estaremos juntos para ajudar o Corinthians”, disse Coronado depois da partida de terça.

Como a opção rendeu bons frutos contra o Racing, deve ser mantida no duelo deste sábado. A única mudança na equipe deve ser a entrada de Matheuzinho no lugar de Fagner, que sofreu lesão na parte posterior da coxa direita e não tem previsão de retorno.

Em evolução, o Corinthians vai enfrentar um Botafogo que teve seu momento ruim na temporada, mas se encontrou sob o comando de Artur Jorge. Com 13 jogos sob o comando botafoguense, o português perdeu três, empatou dois e venceu oito. Atualmente, vive uma série de cinco jogos sem derrota.

Houve certa frustração, contudo, frente ao empate sem gols com o Junior Barranquilla na última rodada da fase de grupos da Libertadores, terça-feira, resultado que fez os botafoguenses terminarem em segundo lugar do grupo em vez de primeiro.

A partida do torneio continental foi jogada pelo time carioca com nove desfalques, mas três deles retornam para enfrentar o Corinthians. Savarino volta após ser poupado. Já Danilo Barbosa e Cuiabano, suspenso e não inscrito na Libertadores, respectivamente, estão disponíveis para a competição nacional. Os lesionados Rafael, Marçal, Jeffinho, Eduardo e Matheus Nascimento continuam de fora, e Pablo ainda está em transição.

O duelo deste sábado tem ainda um fator de curiosidade, pois pode provocar um embate entre os irmãos gêmeos Romero, embora nenhum deles seja titular absoluto. Ángel perdeu espaço no Corinthians, e Óscar está se firmando no time botafoguense, depois de cumprir um gancho por indisciplina.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BOTAFOGO

CORINTHIANS – Carlos Miguel; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira.

BOTAFOGO – John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano;

Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Óscar Romero (Tiquinho Soares); Luiz Henrique, Júnior Santos e Savarino. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa-RS).

HORÁRIO – 21 horas.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).