Corinthians tenta afastar críticas para vencer Juventude após semana turbulenta

O Corinthians viveu uma semana conturbada com a derrota para o Cuiabá por 1 a 0 na terça-feira em mais uma atuação aquém do esperado. Como se não bastasse o resultado e o desempenho em campo, o atacante Jô teve o contrato rescindido após faltar novamente a um treino e ser flagrado em uma casa noturna na mesma hora da partida da equipe na Arena Pantanal, o que gerou críticas de torcedores. O time do técnico Vítor Pereira pode diminuir a cobrança caso vença o vice-lanterna Juventude, neste sábado, às 16h30, na Neo Química Arena, pela décima primeira rodada do Brasileirão.

O treinador português tem problemas para resolver no time, que se mostra pouco competitivo apesar de estar na segunda posição na tabela. O calendário cheio reduz a quantidade de dias para treino, mas “VP” já sabia disso quando assinou com o Corinthians. Atuações irregulares são motivo de preocupação, assim como a queda de rendimento de alguns nomes como Renato Augusto.





O volante Maycon trata um incômodo na perna direita e é dúvida para a partida. O jogador tem sido um dos destaques do time desde que chegou ao Brasil. A boa notícia é que o lateral-direito Fagner, o zagueiro João Victor e o atacante Willian podem voltar para o jogo deste sábado. Todos treinaram nos últimas dias e podem reforçar a equipe. O trio foi desfalque em várias partidas do Corinthians, algo bastante lamentado por Vítor Pereira nas coletivas de imprensa. “Temos muitos de fora e não temos tanta solução. Na primeira parte contra o Cuiabá, estivemos longe do nosso nível e demos o resultado de bandeja”, afirmou.

No ataque, o Corinthians vai ter um desafio pela frente. Jô, que já não vinha de boas atuações, rescindiu contrato. A diretoria deve ir atrás de um camisa 9 na próxima janela de transferências. O atacante Júnior Moraes teve atuações apenas discretas e não convenceu. Já Róger Guedes pode fazer a função, mas tem dificuldades de jogar nesse setor e prefere ficar na ponta esquerda.

“Com a saída do Jô, a gente fica com uma opção a menos de centroavante. Temos que aguardar a janela, agora não tem muito o que fazer. A ideia é que reponha. A quantidade de jogos feitos por atletas de outros clubes do Brasil dificulta, a janela internacional também”, disse o diretor Roberto de Andrade em coletiva de imprensa na sexta-feira. “Primeiro, temos que detectar o atleta que queremos, se teremos concorrência, é outro problema. Mas temos condições, sim, por que não. Vamos na briga, vamos atrás, mas primeiro temos que achar qual atleta”, completou.