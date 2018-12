Corinthians tenta a contratação do atacante Luan, do Atlético-MG

O Corinthians está tentando acertar com o atacante Luan, do Atlético-MG. O clube mineiro pediu 3 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões) mais jogadores em troca para liberar o atleta. Clayson e Pedro Henrique podem ser envolvidos na negociação.

A informação foi divulgada inicialmente pela TV Bandeirantes, e depois foi confirmada pela reportagem do Estado. O Corinthians ainda analisa quais os jogadores poderão ser emprestados e a forma pela qual será feito o pagamento.

Luan, um dos principais ídolos da torcida atleticana, renovou contrato com o clube mineiro em maio deste ano. O novo acordo tem duração até 30 de abril de 2022. O atacante chegou ao Atlético em janeiro de 2013 e tem no currículo as conquistas da Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014), além de três títulos do Campeonato Mineiro (2013, 2015 e 2017).

Além de Luan, o Corinthians busca outro jogador que também é ídolo dos torcedores do Atlético: Diego Tardelli, que tinha vínculo com o Shandong Luneng, da China, até o final da temporada e agora está livre para negociar com outra equipe.

A chegada dos dois serviria para suprir a principal deficiência da equipe no segundo semestre da última temporada: a pouca efetividade do setor ofensivo. Sob o comando do técnico Jair Ventura, o time pouco chutava a gol. Em 19 jogos com o treinador, marcou apenas 12 gols.