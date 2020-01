Corinthians tem sete jogadores que ainda podem deixar o elenco

O Corinthians tem pelo menos sete jogadores no atual elenco que ainda podem ser negociados antes do início das competições. Além do volante Ralf e do meia Jadson, que já foram dispensados pelo técnico Tiago Nunes, o clube busca fazer caixa com atletas que não foram bem na última temporada.

O zagueiro Marllon, o lateral-esquerdo Carlos Augusto, o volante Richard, e os atacantes André Luis e Everaldo não têm presença garantida no Campeonato Paulista. A diretoria tenta negociá-los para reduzir a folha salarial do elenco – a previsão é cortar R$ 60 milhões.

Desses jogadores, Ralf e André Luis têm propostas sendo analisadas pela diretoria. O volante pode ser emprestado para o Cruzeiro. Mas para isso o Corinthians teria de ajudar a pagar parte do salário do jogador. O jogador também pode retornar para o Beijing Guoan, da China, clube onde atuou entre 2016 e 2017.

André Luis recebeu proposta do Daejeon Hana Citizen, clube da segunda divisão da Coreia do Sul. Por isso, a tendência é que o atacante não viaje com o restante do elenco no domingo para os Estados Unidos, onde a equipe disputará a Florida Cup.

Do elenco que terminou a temporada passada, já não estão mais na equipe o zagueiro Manoel, devolvido ao Cruzeiro, o volante Junior Urso, vendido para o Orlando City, e o atacante Clayson, negociado com o Bahia. Em compensação, chegaram três reforços: o atacante Luan, o volante Victor Cantillo e o lateral-esquerdo Sidcley.