Corinthians tem semana livre para treinamentos e apenas uma folga antes de enfrentar o Ceará Focado apenas no Brasileirão, Timão terá seis dias para se preparar para o próximo compromisso pela competição

Com o meio de semana livre, o elenco do Corinthians mais uma vez terá tempo de sobra para treinar, agora visando o duelo contra o Ceará, pela 16ª rodada do Brasileirão, no domingo (15), às 16h, na Neo Química Arena.

Após o empate em 0 a 0 contra o Santos, na Vila Belmiro, no último fim de semana, os atletas corintianos se reapresentam na manhã desta segunda-feira (9), com atividade regenerativa. Como não foi relacionado para o Clássico Alvinegro, a tendência é que o meia Renato Augusto, recém-contratado pelo Timão, treina com bola, mas ainda não é presença garantida no confronto diante o Vozão.

Na terça-feira (10), os jogadores do Corinthians ganharão folga, para seguir com uma maratona de treinos diretos entre quarta-feira e sábado (11 e 14). A maioria das atividades serão no período da manhã, exceto na sexta-feira (13), que acontecerá na parte da tarde.

Confira a programação completa do Timão nesta semana:

Segunda-feira (09) – Treino pela manhã

Terça-feira (10) – Folga

Quarta-feira (11) – Treino pela manhã

Quinta-feira (12) – Treino pela manhã

Sexta-feira (13) – Treino na parte da tarde

Sábado (14) – Treino pela manhã

Domingo (15) – Corinthians x Ceará, às 16h, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão

