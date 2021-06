‘Corinthians tem que melhorar muito para fugir do rebaixamento’, critica Casagrande Ex-atleta avaliou que a conta caíra para Sylvinho mas o clube não precisa de técnico e sim de jogadores novos

Walter Casagrande foi mais um comentarista que pediu reformulações no Corinthians após a derrota para o Atlético Goianiense por 2 a 0 na Copa do Brasil. Durante o “GloboEsporte SP” desta quinta-feira, o ex-jogador avaliou que o Timão tem tudo para se rebaixado com essa equipe e que o problema do clube não é o técnico mas sim os jogadores.

– Sem passar pano, sem ficar em cima do muro, nada! Esse time do Corinthians tem que melhorar muito pra fugir do rebaixamento. É uma equipe sem ataque, não poder ofensivo, não tem um centro-avante, o elenco não tem um centro-avante pra ser titular, a defesa está jogando em linha no meio-campo e tá deixando as costas todas. E o Cássio não é um goleiro que sai pra ser líbero. Então o cara vem como foi ontem: vem, cruza pro meio e faz o gol – avaliou o comentarista.

– É aquilo que o Gabriel falou é uma das coisas erradas no pensamento do Corinthians. A história não conta, não vai ser a história do Corinthians que vai fazer ganhar de 3 a 0 do Atlético Goianiense, ganhar do Palmeiras, do América Mineiro, não vai ser a história e nem o peso da camisa. É o jogo. E jogo o Corinthians não tem – acrescentou o ex-atleta.

– O Corinthians não tá conseguindo fazer um time, Mancini não conseguiu e o Sylvinho não está conseguindo. Daqui a pouco vai sobrar pro Sylvinho, ele vai ser demitido, vai chegar outro cara e não vai mudar nada, porque precisa de jogador – completou Casagrande.

A próxima partida do Corinthians será contra o América Mineiro, neste domingo, pelo Brasileirão 2021. O Timão volta a encontrar o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, precisando da vitória para passar de fase.

