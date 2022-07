Corinthians tem negociações avançadas com volante argentino Fausto Vera

O jovem jogador Fausto Vera, de 22 anos, pode ser o novo reforço do Corinthians. O alvinegro paulista já tem negociações avançadas com o volante e inclusive já apresentou uma proposta ao Argentino Juniors, clube no qual o atleta tem contrato até o fim de 2023.

De acordo com apuração do ge, o valor oferecido pelo volante foi de 4 milhões de euros, cerca de R$ 21,7 milhões. A oferta seria por 70% dos direitos econômicos de Fausto.

O jornalista César Luis Merlo afirma que a negociação pode chegar até os 6 milhões de euro, algo em torno de R$ 32,6 milhões. No entanto, o Corinthians tenta abaixar a quantia.

Vera já tinha sido oferecido ao Flamengo, mas não houve interesse do rubro-negro. Além do timão, o Genk, da Bélgica, também tem interesse no jogador.

Na posição em que atua Fausto Vera, o Corinthians já tem Maycon e Paulinho, ambos lesionados no momento. O camisa 5 se recupera de lesão muscular na coxa, já Paulinho teve uma ruptura de ligamento no joelho, o que inviabiliza sua volta aos gramados ainda este ano.

Revelado pelo Argentino Juniors, Vera tem 24 jogos, quatro gols e três assistências nesta temporada pelo clube argentino. O volante tem passagens pelas seleções de base da Argentina.