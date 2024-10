Corinthians tem ‘final’ com o Athletico-PR antes de ‘decisão’ com o Flamengo na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2024 - 7:30 Para compartilhar:

O Corinthians faz confronto direto com o Athletico Paranaense nesta quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ameaçados pelo rebaixamento, a partida ganha contornos de tensão às vésperas do duelo entre o time do Parque São Jorge com o Flamengo, no domingo, em jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.

Ambas as equipes fazem um Brasileirão aquém das expectativas. O Corinthians está na 18ª posição, com 29 pontos. O Athletico ocupa o 15º lugar, com 31 pontos, mas com duas partidas a menos. Caso consiga os três pontos, o time alvinegro pode empurrar o time paranaense para o Z-4 dependendo dos resultados dos também ameaçados Vitória, que recebe o Red Bull Bragantino, e Fluminense, que faz clássico com o Flamengo.

A equipe corintiana não vence há três partidas. Após a boa atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, que garantiu o Corinthians nas semifinais da Sul-Americana, a equipe alvinegra foi derrotada no clássico com o São Paulo (2 a 1), levou empate no último minuto em casa com o Internacional (2 a 2), e perdeu para o Flamengo na primeiro duelo por uma vaga na final da Copa do Brasil (1 a 0).

O volante José Martínez, titular da Venezuela na derrota por 2 a 1 para o Paraguai, deve começar a partida entre os 11 iniciais nesta quinta. O técnico Ramón Díaz conta com os retornos de André Ramalho, Fagner e Ángel Romero, suspensos na última partida, e pode voltar a relacionar Talles Magno e Alex Santana, ausentes nas últimas semanas por lesão. Memphis Depay tem chances de começar jogando.

Além da própria comissão técnica, os torcedores encaram o duelo com o Athletico como uma ‘final’ na luta contra o Z-4. Os ingressos estão esgotados e a expectativa é de que mais de 45 mil torcedores compareçam à Arena em Itaquera.

A situação do Athletico-PR também é de muita pressão. No ano do centenário, o clube foi mal nas Copas, acumulou trocas de treinadores e vê distante a classificação para um torneio internacional. A equipe rubro-negra não vence há nove partidas no Brasileirão, o que acabou colocando o time em situação incômoda na tabela.

Ídolo da torcida, o técnico Lucho González assumiu na rodada passada com a missão de alavancar o Athletico, mas a estreia foi com derrota em casa para o líder Botafogo. Diante do Corinthians, o comandante argentino vai contar com as voltas dos experientes Thiago Heleno e Pablo, além de Christian. Fernandinho, machucado, é desfalque.

O Athletico aposta no bom retrospecto fora de casa. Das oito vitórias do time no Brasileirão, metade foram conquistadas longe de Curitiba, fazendo da equipe paranaense o quinto melhor visitante da competição. O Corinthians, por sua vez, perdeu apenas uma partida jogando na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS – Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero (Memphis ou Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

ATHLETICO PARANAENSE – Mycael; Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel (Marcos Victor); Cuello, Gabriel, Erick e Fernando; Zapelli (Christian), Canobbio e Pablo (Mastriani). Técnico: Lucho González.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

HORÁRIO – 20h (horário de Brasília).

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).