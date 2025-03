Corinthians tem fim de jejum como maior motivação no Paulistão contra o Palmeiras: ‘Dar a vida’

Desde 2019, o Corinthians não sabe o que é comemorar um título no futebol profissional. Neste domingo, a equipe inicia a disputa com o Palmeiras, na decisão do Campeonato Paulista, para dar uma alegria ao torcedor logo após eliminação precoce na Libertadores, ainda na terceira fase, diante do Barcelona de Guayaquil. E alcançar o primeiro objetivo do elenco alvinegro nesta temporada.

“Nosso objetivo, desde o começo do ano, é voltar a ganhar um título com o Corinthians. Nosso maior objetivo é esse. Que esse grupo de jogadores, treinador, diretoria, funcionários, fique na história do clube”, disse Ángel Romero, capitão do Corinthians, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva promovida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) às vésperas da decisão.

Ao longo dos últimos anos, o Corinthians observou o crescimento do Palmeiras, dentro e fora de campo, e se estagnou, em meio ao aumento da dívida e más gestões profissionais. A equipe chega à primeira decisão do Estadual desde 2020, enquanto o time alviverde esteve nas últimas seis e empilhou quatro títulos. E na sequência de três títulos consecutivos, o Palmeiras decidiu todas as finais no Allianz Parque.

“Creio que uma coisa importante que fizemos foi tratar de sair em primeiro, para decidir em casa. Esse objetivo não foi fácil, a rotina de partidas são muito intensas. Tenho que agradecer aos jogadores, que foi o mérito deles chegar à final”, afirmou o treinador do Corinthians, Ramón Díaz. Além do argentino e de Romero, estiveram presentes Abel Ferreira e Weverton, do Palmeiras, e os árbitros Raphael Claus e Matheus Candançan, que trabalharão na final.

Na última decisão entre os clubes, em 2020, o Corinthians poderia conquistar o tetracampeonato paulista, mas perdeu, nos pênaltis, para a equipe de Vanderlei Luxemburgo. Weverton pegou duas cobranças alvinegras para garantir o título estadual à equipe alviverde, que não levantava o troféu desde 2008. Agora, os papéis se invertem: o Palmeiras chega com possibilidade de conquistar o tetracampeonato, inédito para o futebol paulista na era profissional.

“Não estava em 2020. A gente sabe da nossa responsabilidade. Vai passar por nós fazer um bom trabalho. O mais importante é voltar a ganhar títulos do Corinthians. Fazer isso, claro, tira o tetra do Palmeiras, mas nosso maior objetivo é voltar a ser campeão com o Corinthians”, disse Romero. Desde a primeira resposta, o atacante se mostrou confiante na responsabilidade de disputar o clássico com o Palmeiras, maior rival da equipe alvinegra. Em 2018, o atacante estava no elenco que se sagrou campeão paulista no Allianz Parque.

O mesmo vale para Ramón Díaz. O treinador argentino chega para o clássico pressionado após a eliminação na Libertadores, por conselheiros do Parque São Jorge e pela própria torcida. E afirmou que a mentalidade do grupo está em “dar a vida” por esse título – fala que foi exaltada até por Abel Ferreira nesta sexta-feira.

“Tenho a sorte, primeiro de ser jogador e saber dessa pressão. E agora, sei da pressão de ser treinador. Passa pelo convencimento de transmitir tranquilidade ao grupo. Tenho muita confiança na minha equipe. São nas dificuldades que crescemos. Não penso na minha pressão, mas sim em dar a vida pelo Corinthians”, disse o treinador.

Corinthians e Palmeiras começam a decidir o Paulistão neste domingo, 16, no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília). O Corinthians, maior campeão, busca o 31° título, enquanto o Palmeiras tenta alcançar o 27° e um tetracampeonato inédito na era profissional. A partida de volta acontece no dia 27, quinta-feira, na Neo Química Arena, às 21h35.