Corinthians tem duelo direto com Vasco, ex-clube de Ramón Díaz, em meio a chegada do treinador

Em meio a negociações para a chegada de Ramón Díaz, o Corinthians encara o Vasco, ex-clube do comandante argentino, nesta quarta-feira. Adversários diretos na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro, os dois times se enfrentam a partir das 19h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Com apenas duas vitórias em 15 jogos e 12 pontos somados, o Corinthians ocupa a 17ª colocação no Brasileirão. Ramón Díaz, que tem conversas avançadas com o clube paulista, será o terceiro treinador a comandar a equipe neste ano. Antes dele, Mano Menezes e António Oliveira, demitido na última semana, não resistiram aos maus resultados.

Cinco pontos separam o Vasco (13º colocado) do Corinthians. Na última temporada, os clubes viveram cenários semelhantes, com o time cruzmaltino se salvando do rebaixamento na última rodada – treinado justamente por Ramón Díaz à época. O treinador ainda consta como vinculado ao clube carioca, que chegou a estudar um eventual retorno do treinador argentino, mas as conversas não foram para frente.

O treinador deve comandar a equipe somente na partida contra o Criciúma, no próximo fim de semana, na Neo Química Arena, caso já esteja regularizado. O Corinthians encara o Vasco nesta quarta-feira após perder para o Cruzeiro, por 3 a 0, no Mineirão. Além de Díaz, o clube teve conversas com Fábio Carille, treinador do Santos, para suceder António Oliveira, mas a negociação não deu resultado.

Sem o argentino à beira do campo, Raphael Laruccia continuará no comando interino da equipe. Em dois jogos disputados, o treinador da equipe sub-20 conquistou, diante do Vitória na última semana, o primeiro triunfo da equipe no Brasileirão desde abril, diante do Fluminense. Foram mais de dois meses sem somar três pontos em um só jogo da competição.

“O que falta para nós é tempo para trabalhar e treinar. Não temos treinado, temos descansado, conversado e montado a estratégia. São dois dias entre um jogo e outro e é impossível treinar nessa sequência. É muita conversa, tentar criar estratégias olhando para o nosso adversário e tentar trazer os caras para campo com o máximo de energia possível”, afirmou o treinador interino.

Para a partida, Laruccia deve optar por Igor Coronado no time titular na vaga de Rodrigo Garro. Na derrota diante do Cruzeiro, o camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão no duelo no Rio. O meia terá a companhia de Breno Bidon e Raniele no setor.

Ángel Romero deve voltar a ganhar oportunidade no time titular depois da partida contra o Cruzeiro. No ano passado, contra o Vasco, em São Januário, o atacante marcou dois gols na vitória por 4 a 2, fundamental para a permanência do Corinthians na Série A. A equipe terminou o Brasileirão com 50 pontos, sete a mais do que o Santos, 17º colocado e o primeiro time da zona de rebaixamento.

DEMISSÃO DE RAMÓN DÍAZ

Ramón Díaz está livre no mercado desde o fim de abril, quando foi demitido pelo Vasco após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Criciúma. O treinador ainda consta como vinculado ao clube cruzmaltino no Boletim Informativo Diário da CBF. O mesmo acontece com seu filho, Emiliano Díaz, que será assistente no Corinthians.

Sem o treinador argentino, o Vasco continua comandado por Rafael Paiva. A equipe vem de vitória por 2 a 1 diante do Internacional, no Beira-Rio, mas tem uma série de desfalques contra o Corinthians. Depois de sofrer choque de cabeça com Renê, o zagueiro Rojas vai cumprir protocolo de concussão e está fora. Além dele, João Victor, Payet e Guilherme Estrella estão no departamento médico.

As principais novidades, no entanto, estão fora de campo. Além da expectativa para repatriar Philippe Coutinho, o Vasco anunciou nesta segunda-feira dois novos profissionais para integrar a diretoria administrativa da SAF do clube. Um deles, Carlos Amodeo, será o novo CEO, substituindo Lúcio Barbosa, que deixou o clube no mês passado. Já Raphael Vianna vai assumir o cargo de CFO, voltado para a parte financeira da gestão.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X CORINTHIANS

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e JP; Adson, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

CORINTHIANS – Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Igor Coronado; Ángel Romero, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: Raphael Laruccia.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).