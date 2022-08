Corinthians tem dia decisivo para fechar o elenco até o fim da temporada e não deve ter reforços

Parceria Lance & IstoÉ 05/08/2022 - 6:00 Compartilhe

O Corinthians tem dia decisivo para fechar o elenco para o fim da temporada. Ainda que a janela de transferências nacional vá até o dia 15 de agosto, os clubes que disputam a Série A do Brasileirão têm até esta sexta-feira (5) para inscrever novos atletas na elite do futebol nacional.



Com isso, a tendência é que Fausto Vera tenha sido o último reforço anunciado pelo Timão.

Existia a possibilidade do clube alvinegro buscar um atleta que atue pelas pontas, para suprir a saída de Mantuan, emprestado até junho do ano que vem para o Zenit, da Rússia, mas isso não deve acontecer.

Uma realidade com o Corinthians anunciando reforço no limite do prazo só aconteceria caso surgisse uma grande oportunidade de negócio nas últimas horas, o que é improvável.

A direção corintiana chegou a observar alguns nomes para o setor onde Mantuan atuava, inclusive tendo buscado informações sobre valores referentes ao colombiano Kevin Velasco, do Deportivo Cali-COL. No entanto, a pedida de 3 milhões de dólares (R$ 15,6 mi, na cotação atual) fez com que o Timão recuasse.

A ideia do técnico Vítor Pereira era ter um jogador com características semelhantes à de Mantuan, onde, além do papel ofensivo, também auxiliaria na recomposição. Como não encontrou, o clube alvinegro trabalhará com as peças que tem até o fim da temporada.

Como o treinador corintiano busca um esquema que proponha jogo, mas que também feche os espaços defensivos, a tendência é que Gustavo Mosquito ganhe cada vez mais espaço no elenco do Timão. A alternativa de Adson como um extremo que preenche o meio-campo também agrada VP. Outro atleta que deve ser cada vez mais utilizado é o garoto Giovane, que nos últimos dias foi adquirido em definitivo pelo Coringão – ele estava emprestado pelo Capivariano.

SAÍDAS

Se o Corinthians não deve ter mais entradas, ele terá saídas. A principal delas é Luan, que será emprestado ao Santos. O Time do Povo pagará integralmente os salários do jogador, a fim de que no Peixe ele se desenvolva e seja observado por algum clube que queira comprá-lo até o fim do ano.

Ramiro e Mateus Vital também podem sair. O primeiro também foi observado pelo Peixe, mas algumas pendências financeiras que o Timão tem com o atleta e o seu ex-agente, Giuliano Bertolucci, atrapalham qualquer avanço.

O outro chegou a ser ventilado no São Paulo, mas diante de algumas sondagens do futebol europeu o Timão segurou as tratativas, isso porque prioriza negociar Vital.

Em relação ao Tricolor, a tendência era que o negócio envolvesse uma rescisão amigável, com o Corinthians mantendo parte do percentual dos diretos do atleta. Nesse caso, o Corinthians apostaria em uma valorização e venda futura, já que Mateus tem somente 24 anos, estando em curva de evolução.

Contudo, o interesse de equipes do Velho Continente agrada mais a direção corintiana, já que a possibilidade é de que o clube alvinegro receba a parte financeira no presente.

