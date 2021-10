Corinthians tem dia de folga e volta aos treinos nesta terça-feira; confira a programação da semana Após empatar com Inter, time descansa nesta segunda antes de iniciar uma longa série de seis treinos para o jogo contra a Chapecoense, em 1º de novembro, na Neo Química Arena

Depois de deixar escapar a vitória sobre o Inter nos acréscimos do segundo tempo, no Beira-Rio, onde empatou por 2 a 2 com o time gaúcho, no último domingo, o Corinthians descansa nesta segunda-feira antes de iniciar na terça a sua preparação para o duelo com a Chapecoense, no próximo dia 1º de novembro, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com programação divulgada pelo clube, a semana de treinos do Timão começará na tarde desta terça no CT Joaquim Grava, onde o Alvinegro voltará a trabalhar no mesmo período do dia na quarta-feira. Já na quinta, na sexta e no sábado, o técnico Sylvinho comandará atividades pela manhã, antes de fechar com um treinamento na tarde de domingo a preparação para encarar a equipe catarinense na próxima segunda-feira, às 21h30, na arena corintiana.

O duelo diante da Chapecoense, inicialmente marcado para domingo, foi transferido para o dia seguinte após um pedido feito pelo Corinthians à CBF, pois a partir de 1º de dezembro o Governo do Estado de São Paulo permite que jogos ocorram com capacidade total de público nos estádios. A permissão está dentro do cronograma de restrições impostas pelas autoridades no cumprimento dos protocolos sanitários e de prevenção contra a Covid-19.

Para o duelo diante da Chapecoense, o Alvinegro já tem dois desfalques confirmados: o goleiro Cássio, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Inter, e o meio-campista Xavier, expulso no final da partida em Porto Alegre.

Em compensação, o zagueiro João Victor volta a ficar à disposição depois de ter cumprido suspensão nesta rodada passada do Brasileirão. Ele deve voltar a ocupar o posto que foi preenchido por Raul Gustavo na capital gaúcha. Já para o lugar do titular Cássio, Matheus Donelli, que tem sido o segundo goleiro do time nesta temporada, deverá ser confirmado pelo técnico Sylvinho. Caíque França e Carlos Miguel são as outras opções do elenco para a posição.

Com o empate diante do Inter em Porto Alegre, o Corinthians fechou a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro na sétima colocação, com 41 pontos, cinco atrás do Palmeiras, que hoje fecha o G4 da tabela.

Confira a programação completa de treinos divulgada pelo Corinthians:



Segunda-feira, 25/10

Descanso

Terça-feira, 26/10

Tarde – Treino







Quarta-feira, 27/10

Tarde – Treino

Quinta-feira, 28/10

Manhã – Treino

Sexta-feira, 29/10

Manhã – Treino

Sábado, 30/10

Manhã – Treino

Domingo, 31/10

Tarde – Treino

Segunda-feira, 1º/11

21h30 – Corinthians x Chapecoense

29ª rodada – Campeonato Brasileiro

