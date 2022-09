Corinthians tem cartas na manga para convencer Vítor Pereira a ficar no clube em 2023

admin3 06/09/2022 - 8:31 Compartilhe







Nem sim, nem não. O técnico Vítor Pereira tem deixado o seu futuro no Corinthians em aberto para a próxima temporada.

No entanto, embora mantenha cautela, a direção do clube alvinegro sabe a importância de saber qual o profissional que comandará o futebol no ano que vem, pois já está em processo de planejamento para 2023.

Se de um lado, há o entendimento que as questões familiares pesarão para a decisão de Vítor, por outro o desejo corintiano é que ele renove o contrato, que vai até dezembro deste ano, por, pelo menos, mais uma temporada.

E, para isso acontecer, alguns trunfos serão utilizados na ‘Operação VP’.

BOA RELAÇÃO INTERNA



O relacionamento de Vítor Pereira com o presidente Duílio Monteiro Alves é ótimo. Além disso, o treinador portugues se sente muito satisfeito com a forma que é tratado no clube.

Ainda que não tenha laços afetivos muito fortes com o seu grupo de jogadores, a relação com o plantel é de extremo respeito.

VP e o presidente Duílio (foto) possuem ótima relação (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Mesmo com parte dos atletas estranhando a forma intensa que VP propõe os seus trabalhos diários, o entendimento geral é de que o ‘professor’ está sempre na busca de extrair o melhor do plantel.

A torcida também abraçou o português, o que tem deixado ele bastante contente a cada jogo que trabalha na Neo Química Arena.

VONTADE DE TRABALHAR E IDOLATRIA



Vítor Pereira é um aficionado pelo futebol e o trabalho. Não ter conseguido aplicar a ideia de futebol que pretende ao Timão o frustra. E, como se identificou muito com o clube, o técnico sabe que tem muito mais a oferecer para a instituição.

A direção corintiana sabe disso e tem nas mãos esse argumento: ‘desafiar’ VP a ficar para desenvolver o seu trabalho e se tornar ídolo no Corinthians, principalmente com uma pré-temporada pela frente.

Vítor tem participado de alguns procedimentos do planejamento corintiano para 2023, mas não tem se aprofundado justamente porque não sabe se vai ficar.

Porém, isso mexe com o técnico, que possui o desejo de preparar o elenco alvinegro desde o princípio do ano, o que não aconteceu em 2022, quando o profissional já pegou a equipe em meio à disputa do Campeonato Paulista.

Vítor Pereira sabe que se trabalhar desde o início da temporada conseguirá extrair muito mais do plantel corintiano. E esse desejo pode ser fundamental para que a direção o convença a estender o seu contrato.

RESULTADOS ESPORTIVOS



Na semifinal da Copa do Brasil e entre os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Timão jogue novamente a Libertadores, em 2023.

Indo até às quartas de final do torneio, algo que não acontecia desde 2012, quando o Corinthians foi campeão, Vítor Pereira sabe que no ano que vem ele pode levar o Timão ainda mais longe.

Sair do Brasil deixando, além do legado, títulos, é um fator de grande desejo de Vítor Pereira, que entendeu a cultura resultadista no país e quer ser lembrado na sua trajetória em solo brasileiro.

