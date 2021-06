Corinthians tem bom retrospecto como visitante contra o Atlético-GO Timão precisa tirar dois gols de desvantagem contra o Dragão, nesta quarta-feira (9), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em Goiânia

Precisando reverter um placar adverso de 2 a 0 sofrido, em Itaquera, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, na ultima quarta-feira (2), o Corinthians precisa se apegar no bom retrospecto fora de casa contra o clube goiano.

A partida de volta será nesta quarta-feira (9), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O Castelo do Dragão, reinaugurado em 2018, receberá o duelo entre os donos da casa e o Timão pela primeira vez.

No entanto, o retrospecto corinthiano jogando como visitante contra o Rubro-Negro goiano é altamente positivo. Sete das 14 partidas entre os clubes foram em Goiás, e o Corinthians só perdeu uma vez, no Brasileirão de 2010, por 3 a 1. No mais, são cinco vitórias, um empate, 14 gols marcados, cinco sofridos e 76% de aproveitamento.

Os jogos entre Atlético-GO e Corinthians, com o Timão de visitante, aconteceram em três estádios diferentes: Serra Dourada, três vezes; Olímpico Pedro Ludovico, três vezes; e Serejão, em Taguatinga, no Distrito Federal, uma vez.

Pela Copa do Brasil, será o primeiro confronto no Centro-Oeste, já que nunca antes as duas equipes haviam se encontrado por essa competição. O jogo de ida, na Neo Química Arena, na última semana, foi o primeiro da história dos times pelo torneio.

Confira abaixo todos os jogos entre Atlético-GO e Corinthians, em que o Timão foi visitante:

– 19/06/1958 – Atlético-GO 0 x 4 Corinthians – Olímpico Pedro Ludovico – Torneio Quadrangular de Brasília (primeiro confronto entre os clubes na história)

– 22/06/1967 – Atlético-GO 1 x 4 Corinthians – Olímpico Pedro Ludovico – Triangular Otávio Lage

– 21/07/2010 – Atlético-GO 3 x 1 Corinthians – Serra Dourada – Campeonato Brasileiro

– 10/07/2011 – Atlético-GO 0 x 1 Corinthians – Serra Dourada – Campeonato Brasileiro

– 04/11/2012 – Atlético-GO 0 x 2 Corinthians – Serejão – Campeonato Brasileiro

– 28/05/2017 – Atlético-GO 0 x 1 Corinthians – Serra Dourada – Campeonato Brasileiro

– 07/11/2020 – Atlético-GO 1 x 1 Corinthians – Olímpico Pedro Ludovico – Campeonato Brasileiro

