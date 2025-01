Corinthians suporta pressão no fim e vence Ponte Preta graças a Talles Magno

O Corinthians se recuperou da derrota no clássico para o São Paulo ao ganhar da Ponte Preta por 1 a 0 nesta quarta-feira à noite, em jogo da quinta rodada do Paulistão. Em Campinas, os visitantes fizeram o suficiente para sair do Moisés Lucarelli com vitória em um duelo de baixo nível técnico em razão das chuvas que deixaram alagado o gramado e fizeram o jogo começar com atraso de 30 minutos.

São 12 pontos para o Corinthians, que divide a liderança do Grupo A com o Mirassol. A campanha é boa: quatro vitórias e um revés, justamente para o São Paulo no Majestoso. A Ponte Preta perdeu a chance de ultrapassar o Palmeiras no Grupo D. Manteve-se em terceiro, com seis pontos.

Talles Magno salvou o Corinthians e a noite. Em ótima fase, o atacante foi às redes com um bonito gol. Teve inteligência para usar a poça no gramado em seu benefício, driblar o marcador e acertar forte e preciso chute na etapa final. O atacante tem três gols no Paulistão. É o melhor jogador corintiano no torneio, considerando qualquer escalação que tem usado o técnico Ramon Díaz.

A chuva encharcou o gramado e a drenagem ruim impediu que houvesse um bom espetáculo em Campinas. O primeiro tempo, principalmente, foi sofrível. Foram, em resumo, uma sucessão de bolas aéreas, chutões e finalizações de longa distância porque era impossível trocar passes e construir o jogo de pé em pé.

Na etapa final, o jogo foi mais animado e um pouco melhor porque a bola passou a rolar mais à medida que as poças foram secando. Mas uma delas, ainda existentes no campo ofensivo do Corinthians, foi benéfica a Talles Magno, que usou a sua inteligência para mudar de direção e fintar o zagueiro, que passou reto, antes de acertar, aos 23 minutos, o chute que definiu o triunfo corintiano em Campinas.

Com um a mais depois que José Martinez foi expulso aos 35 minutos, a Ponte insistiu, arriscou alguns chutes de longa distância e reclamou de pênalti quando Raniele bloqueou conclusão de Maguinho. Luiz Flávio de Oliveira entendeu que a bola não bateu no braço do corintiano.

Principalmente nos acréscimos, os donos da casa fizeram grande pressão. Foram inúmeros cruzamentos perigosos e muito trabalho para Hugo Souza, que salvou os visitantes nas saídas do gol e em duas pancadas de Victor Andrade. O goleiro teve sorte quando viu a conclusão de Bruno Lopes explodir no pé da trave no último minuto. Aliviado, o Corinthians suportou a pressão como pôde e comemorou no fim.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 CORINTHIANS

PONTE PRETA – Diogo Silva; Saimon (Bruno Lopes), Emerson e Artur; Pacheco (Maguinho), Élvis, Léo Oliveira, Serginho (Éverton Brito) e Danilo Barcelos (Vicente Concha); Jean Dias (Victor Andrade) e Danrlei. Técnico: Alberto Valentim.

CORINTHIANS – Hugo Souza; Léo Maná, João Pedro, Felix Torres e Hugo (Palácios); Raniele, José Martínez e Igor Coronado (Charles); Talles Magno (Alex Santana), Romero (Ryan) e Yuri Alberto (Héctor Hernández). Técnico: Ramón Díaz.

GOL – Talles Magno, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Artur (ponte Preta) e Alex Santana (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO – José Martínez (Corinthians).

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

PÚBLICO – 8.896 torcedores.

RENDA – R$ 272.520,00.

LOCAL – Moisés Lucarelli, em Campinas.