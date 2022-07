Corinthians supera projeção financeira e passa de R$ 8 milhões em premiações na Copa do Brasil Antes da temporada, diretoria tinha planejado o orçamento pensando que o Timão ficasse nas oitavas de final da Copa do Brasil

Mesmo após a derrota por 1 a 0 no jogo de volta e a barbárie na Vila Belmiro, o Corinthians conseguiu a vaga às quartas de final da Copa do Brasil ao superar o Santos no placar agregado de 4 a 2. Além do ponto de vista esportivo, a classificação também rendeu ao Timão um bom valor financeiro. O clube do Parque São Jorge receberá R$ 3,9 milhões por avançar de fase no torneio.

A quantia se soma aos R$ 4,9 milhões que a equipe do Timão já faturou. Desse montante, R$ 3 milhões vieram pela vaga às oitavas de final, e os outros 1,9 milhão pela participação na terceira fase, onde a equipe eliminou a Portuguesa-RJ.

Dessa forma, o Corinthians já arrecadou R$ 8,8 milhões em premiações nesta Copa do Brasil.

A esse dinheiro a diretoria ainda soma os valores em bilheteria. O clube somou cerca de R$ 4,4 milhões com ingressos em renda bruta nas partidas da Copa do Brasil na Neo Química Arena. Deste valor são retirados descontos em impostos e repasses.

Antes do início da temporada, a projeção financeira da diretoria alvinegra era chegar às oitavas de final. Portanto, o clube do Parque São Jorge superou as metas estabelecidas na competição.

O Timão não chegava às quartas de final da Copa do Brasil desde 2018, onde alcançou a final do torneio, mas perdeu o título para o Cruzeiro.

A premiação corintiana pode crescer ainda mais, conforme a equipe vá avançando na Copa do Brasil. Passando pelas quartas de final, por exemplo, o Time do Povo receberá mais R$ 8 milhões.

Caso seja vice-campeão, o Corinthians irá faturar mais R$ 25 milhões. Se ficar com a taça, o Timão levará R$ 60 milhões.

QUANTO O CORINTHIANS JÁ FATUROU NA COPA DO BRASIL

R$ 8,8 milhões

QUANTO O CORINTHIANS AINDA PODE FATURAR NA COPA DO BRASIL

Semifinal: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

PREMIAÇÃO TOTAL CASO SEJA CAMPEÃO

R$ 76,8 milhões

Agora, o Corinthians volta suas forças para o Brasileirão. No sábado (16), às 21h, os comandados de Vítor Pereira enfrentam o Ceará no Castelão.

