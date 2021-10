Corinthians supera o São Caetano e segue líder no Paulistão sub-20 Gol da vitória do Timão foi marcado por Luis Mandaca. Agora são dois jogos e duas vitórias para a equipe alvinegra no estadual da categoria, no qual lidera o Grupo 14

O sub-20 do Corinthians entrou em campo na tarde desta sexta-feira, diante do São Caetano, em casa, para mais um compromisso pelo Paulistão da categoria. O Timãozinho levou a melhor pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Luis Mandaca, e se manteve na liderança do Grupo 14 da competição estadual.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA

> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Ao longo da primeira etapa, o Alvinegro teve boas oportunidades de abrir o marcador. O que aconteceu aos 23 minutos, quando Reginaldo cruzou certeiro para Mandaca cabecear no fundo da rede: Corinthians 1 a 0 na Fazendinha.

O Corinthians ainda teve bela oportunidade aos 37, quando novamente Reginaldo cruzou para Keven chegar finalizando com muito perigo. Na sequência, foi a vez de Giovane acionar Keven, que chutou para fora.

Na segunda etapa, o duelo ficou truncado, com poucas chances claras de gol. O Timãozinho se manteve com a bola nos pés, buscando ampliar a vantagem, mas o jogo terminou com vitória pelo placar simples, garantindo três pontos.

O Corinthians volta a entrar em campo no próxima quinta-feira, também pelo Paulistão da categoria. No Estádio Zezinho Magalhães, o Timão enfrenta o XV de Jaú, às 15h (horário de Brasília). Com seis pontos, o Alvinegro segue como líder do Grupo 14, já pela segunda fase da competição estadual sub-20.

E MAIS:

E MAIS:







Saiba mais