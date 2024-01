Corinthians supera o Bangu, mantém 100% de aproveitamento e encaminha vaga na Copinha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/01/2024 - 19:25 Para compartilhar:

Maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 10 títulos, o Corinthians encaminhou sua classificação para a segunda fase do torneio. Após estrear com goleada por 6 a 0, o time paulista foi econômico neste sábado e venceu o Bangu por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo 10, em Marília (SP).

No estádio Bento de Abreu, o Corinthians fez um jogo equilibrado com o Bangu e só conseguiu furar a defesa carioca no fim do primeiro tempo. Após cruzamento de Léo Maná, o zagueiro João Pedro cabeceou firme para marcar. O resultado deixou o Corinthians na liderança isolada da chave, com seis pontos e sete de saldo. O segundo colocado é o Bangu, com três. Marília e Ji-Paraná-RO somam zero pontos e ainda atuam na rodada.

O próximo jogo do Corinthians é contra o anfitrião Marília, na próxima terça-feira (9), às 21h30. No mesmo dia, às 19h15, o Bangu decide a vaga diante do Ji-Paraná.

Em jogo simultâneo ao do Corinthians, a Ferroviária também encaminhou sua vaga para a segunda fase, ao vencer o Porto Vitória-ES por 4 a 0, pelo Grupo 7, em Araraquara (SP). A chave ainda tem o São Paulo, que encara o Carajás-PA. Ainda na tarde deste sábado, o Mirassol ficou no empate sem gols contra o Coimbra-MG, pelo Grupo 3.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 clubes, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único. O mata-mata contará com seis fases para decidir o campeão (segunda e terceira fases, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final).

Confira os jogos já realizados deste sábado

12h45

Grêmio São Carlense-SP 0 x 0 São Raimundo-RR

13h

Itapirense-SP 0 x 0 Atlético-CE

EC.São Bernardo-SP 0 x 0 Conquista-BA

Nacional-SP 1 x 2 Retrô-PE

Tanabi-SP 4 x 0 Atlético Gloriense-SE

Comercial-SP 0 x 1 Jacuipense-BA

Tupã-SP 0 x 2 Operário-PR

CRB-AL 3 x 4 Fortaleza-CE

15h





Lagarto-SE 0 x 1 Fluminense-RJ

15h15

Ituano-SP 4 x 6 Criciúma-SC

Portuguesa Santista-SP 0 x 1 Juventude-RS

São Caetano-SP 0 x 2 Avaí-SC

Ponte Preta-SP 1 x 0 Vila Nova-GO

Figueirense-SC 0 x 6 Grêmio-RS

Novorizontino-SP 1 x 1 Chapecoense-SC

Guarani-SP 0 x 1 Atlético-GO

Vocem-SP 2 x 2 Castanhal-PA

16h45

Mirassol-SP 0 x 0 Coimbra-MG





17h15

Ferroviária-SP 4 x 0 Porto Vitória-ES

Bangu-RJ 0 x 1 Corinthians-SP

