Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 20/03/2023 - 22:18 Compartilhe







O Corinthians triunfou sobre a Ferroviária por 3 a 1 na noite desta segunda-feira (20), em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, o duelo marcou o confronto entre as duas equipes com 100% de aproveitamento na competição.

A primeira etapa foi bastante favorável para o Corinthians. Aos 8 minutos de jogo, Luana foi derrubada na área e Victoria Albuquerque abriu o placar de pênalti. Quinze minutos depois, Jaqueline ampliou para as alvinegras após ficar com sobra de cabeçada na pequena área e arrematar para o fundo da rede.

+ Conmebol divulga ranking dos 32 clubes que estão na Libertadores 2023

No segundo tempo, Aline Gomes deu uma sobrevida para a Ferroviária. Aos 20′, aproveitou uma sobra de bola para diminuir a desvantagem. Entretanto, três minutos após o gol da Ferrinha, Victoria Albuquerque recebeu livre na área e selou o placar em 3 a 1.

O próximo compromisso das Brabas do Corinthians será contra o Athletico-PR, no próximo domingo (26), às 19h. Enquanto isso, a Ferroviária visita o Real Ariquemes, no mesmo dia, a partir das 16h30.

E MAIS:

E MAIS:





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias