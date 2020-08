Corinthians se recusa a fazer testes da Covid-19 antes da final do Paulista Clube afirmou em reunião com a FPF que está concentrado desde a volta do futebol e por isso não precisa realizar testes para a doença. Palmeiras irá testar atletas antes dos jogos

Em reunião com o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, e o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, nesta segunda-feira (3), Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, afirmou que o clube não irá realizar novos testes de coronavírus nos atletas antes dos jogos das finais do Paulistão, entre Corinthians e Palmeiras.

A informação foi divulgada pelo ‘UOL Esporte’ e pelo ‘GloboEsporte.com’. O Timão alega que os atletas estão concentrados no CT Joaquim Grava desde a o retorno do futebol e que, por isso, não há necessidade de realizar novas testagens. O Palmeiras, no entanto, se posicionou contra a decisão do rival e irá testar os seu elenco na terça e na sexta-feira, vésperas dos jogos.

A decisão sobre obrigatoriedade ou não dos exames será de Moisés Cohen, diretor médico da FPF que estipulou o protocolo para volta do futebol no estado.

Vale lembrar que, no retorno após a paralisação, o Corinthians teve 23 casos positivos no elenco. Depois, Cantillo testou positivo e ficou afastado por 14 dias.

