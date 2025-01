Corinthians, São Paulo, Vasco e Internacional estreiam na Copa São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior segue a todo vapor, e neste sábado, quatro gigantes do futebol brasileiro fazem suas estreias. No terceiro dia de jogos da 55ª edição da Copinha, Corinthians, São Paulo, Vasco e Internacional entram em campo num total de 25 partidas que dão sequência à primeira rodada.

O torneio começou na quinta-feira e a final será disputada no dia 25 deste mês, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a Mercado Livre Arena Pacaembu voltará a ser palco da final do campeonato depois de alguns anos em reforma.

Esta edição da Copinha tem a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 sedes na primeira fase, classificando os dois melhores à fase de mata-mata. Da 2ª fase à final, os classificados serão decididos em jogo único e disputas de pênaltis em casos de empate.

O Internacional, cinco vezes campeão, encara o América-SE, às 15h. Sediado em Guarulhos no Grupo 29, o time gaúcho jogará as partidas da primeira fase no Estádio Antônio Soares de Oliveira. No mesmo horário, Vasco e XV de Piracicaba irão protagonizar um duelo de equipes tradicionais no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Os clubes alvinegros fazem parte do Grupo 32.

A noite será a vez da dupla majestosa. O São Paulo recebe o Serra Branca-PB, às 19h, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pelo Grupo 11. O tricolor paulista já conquistou o título quatro vezes e mira o seu quinto título.

Um pouco mais tarde, o Corinthians encara o Porto Velho-RO, em partida válida pelo Grupo 27. A bola rola no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, às 21h30. O Corinthians é o maior campeão da história, com 11 títulos.

A primeira rodada da Copinha será disputada até domingo, quando também já se inicia a segunda rodada.

Confira os jogos do dia na Copinha:

Grupo 2 – Santa Fé do Sul

13h00

Cuiabá-MT x Ponte Preta

15h15

Santa Fé x IAPE-MA

Grupo 11 – Jaú

16h45

XV Jaú x Picos-PI

19h00

São Paulo x Serra Branca-PB

Grupo 14 – Itapira

17h00

Itapirense x América-RJ

Grupo 16 – Capivari

14h45

Capivariano x Madureira-RJ

17h00

Bahia-BA x Sergipe-SE

Grupo 18 – Votorantim

13h00

Votoraty x Genus-RO

15h15

ABC-RN x Grêmio Novorizontino

Grupo 22 – Taubaté

13h00

Taubaté x Marcílio Dias-SC

15h15

Goiás-GO x Inter de Minas-MG

Grupo 24 – Suzano

13h00

União Suzano x Red Bull Bragantino

15h15

Avaí-SC x União Araguainense-TO

Grupo 26 – Salto

13h00

Sfera x Estrela de Março-BA

15h15

América-MG x Piauí-PI

Grupo 27 – Santo André

19h15

Santo André x Rio Branco-AC

21h30

Corinthians x Porto Velho-RO

Grupo 28 – Itaquaquecetuba

13h00

Aster-ES x Dourados-MS

15h15

Vila Nova-GO x Falcon-SE

Grupo 29 – Guarulhos

12h45

Flamengo-SP x Barra-SC

15h00

Internacional-RS x América-SE

Grupo 30 – São Paulo (Ibrachina Arena)

13h00

Ibrachina x Monte Roraima-RR

15h15

Náutico-PE x Araguacema-TO

Grupo 32 – São Paulo (Nicolau Alayon)

12h45

Nacional x Canaã-DF

15h00

Vasco da Gama-RJ x XV Piracicaba